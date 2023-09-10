10 сентября
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Жизнь

10-летний сибиряк покорил Эльбрус

10-летний школьник из Новосибирской области поднялся на Эльбрус, сообщает "КП-Новосибирск".

Эльбрус.
Эльбрус.
unsplash.com

Весь путь школьник нес на себе 30 килограммов снаряжения, как и взрослые.

В горы мальчик влюбился, когда увидел передачу по телевизору. Подарков на праздники не просил. Вместо этого говорил, что хочет покорить вершину.

Родители подобным никогда не увлекались. В основном много путешествовали по пляжам.

В итоге мальчик добился своего и мама и папа начали подыскивать турфирму, которая возьмет такого маленького альпиниста. Отказались все, кроме одной. Ее директор сам поднялся на вершину, когда ему было всего 10 лет.

Подъем оказался не из легких. Маме мальчика стало плохо на высоте 5100 метров. Сам школьник тоже уже устал, голова болела, сосуды в глазах полопались.

Но высоту 5642 метров взяли.

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