62-летний Валерий Сюткин в четвертый раз стал отцом

Радостной новостью 62-летний отец поделился со своими подписчиками в Instagram. Лицо новорожденного, правда, не показал — закрыл его смайликом.
«Это были 9 месяцев Веры, Надежды и Любви! Спасибо, моя Любовь!" — написал Сюткин.
Сына певцу родила его 45-летняя жена Виола Сюткина.
От первого брака у певца есть дочь Елена, от второго сын Максим.
С третьей женой Виолой певец вместе 27 лет. У них есть общая дочь, которую, как и мать, зовут Виола. Она появилась на свет вскоре после свадьбы бывшего лидера группы «Браво» на Виоле-старшей.