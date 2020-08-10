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10 августа
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Жизнь

62-летний Валерий Сюткин в четвертый раз стал отцом

У известного российского певца Валерия Сюткина родился сын. Это уже его четвертый ребенок.

Валерий Сюткин с женой
Валерий Сюткин с женой
instagram.com/syutkin_valeriy/

Радостной новостью 62-летний отец поделился со своими подписчиками в Instagram. Лицо новорожденного, правда, не показал — закрыл его смайликом.

«Это были 9 месяцев Веры, Надежды и Любви! Спасибо, моя Любовь!" — написал Сюткин.

Сына певцу родила его 45-летняя жена Виола Сюткина.

От первого брака у певца есть дочь Елена, от второго сын Максим.

С третьей женой Виолой певец вместе 27 лет. У них есть общая дочь, которую, как и мать, зовут Виола. Она появилась на свет вскоре после свадьбы бывшего лидера группы «Браво» на Виоле-старшей.

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