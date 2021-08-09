15-летняя беременная звезда «Пусть говорят» собирается жить в Барнауле

В 13 лет над девочкой надругался старшеклассник, но она смогла пережить травму и все-таки решила родить ребенка. Из роддома ее встречал 11-летний возлюбленный. Несмотря на разницу в возрасте, девушка утверждала, что несовершеннолетний избранник готов принять ее ребенка от другого.

Сейчас девушка сообщила, что перед ней встал непростой выбор. Она снова беременна и сначала хотела сделать аборт, но врачи уговорили оставить плод.

Аборт Суднишникова хотела сделать из-за того, что ее парень жестоко избил ее, она была вынуждена обратиться в правоохранительные органы.

«С Максимом я больше не буду пересекаться, он не готов к этому малышу. Макс еще сам ребенок и не может принимать взрослые решения. Так что теперь у него своя жизнь, у меня — своя!» — поделилась 15-летняя мама в Instagram.

Но Суднишникова недолго горевала и обрадовала поклонников радостной новостью ― совсем скоро она выйдет замуж за другого парня. Беременная 15-летняя девушка, несмотря на подростковый возраст, готовится к переезду в Барнаул.