15-летняя беременная звезда «Пусть говорят» собирается жить в Барнауле

В 13 лет над девочкой надругался старшеклассник, но она смогла пережить травму и все-таки решила родить ребенка. Из роддома ее встречал 11-летний возлюбленный. Несмотря на разницу в возрасте, девушка утверждала, что несовершеннолетний избранник готов принять ее ребенка от другого.
Сейчас девушка сообщила, что перед ней встал непростой выбор. Она снова беременна и сначала хотела сделать аборт, но врачи уговорили оставить плод.
Аборт Суднишникова хотела сделать из-за того, что ее парень жестоко избил ее, она была вынуждена обратиться в правоохранительные органы.
«С Максимом я больше не буду пересекаться, он не готов к этому малышу. Макс еще сам ребенок и не может принимать взрослые решения. Так что теперь у него своя жизнь, у меня — своя!» — поделилась 15-летняя мама в Instagram.
Но Суднишникова недолго горевала и обрадовала поклонников радостной новостью ― совсем скоро она выйдет замуж за другого парня. Беременная 15-летняя девушка, несмотря на подростковый возраст, готовится к переезду в Барнаул.
«Я справлюсь с двумя детьми. В 16 лет выйду замуж, потом узнаете, за кого. Перееду в Барнаул, буду снимать трехкомнатную хату со своей знакомой, у нее тоже есть ребенок. В принципе, я уже все распланировала, надеюсь, вы меня поддержите», — обратилась Суднишникова к подписчикам.