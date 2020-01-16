13-летняя девочка забеременела от 10-летнего мальчика в Красноярском крае

В Красноярском крае семиклассница забеременела от мальчика, который младше ее на три года, пишет « КП — Красноярск ».

По данным издания, школьница находится на седьмой неделе беременности. Мальчик учится в четвертом классе. В соцсетях у детей стоит статус «в гражданском браке».

Город не называется. Замдиректора школы рассказала, что девочке будет оказана помощь, в том числе и педагогами.

«Еще в октябре 2018 года семья была поставлена на учет как находящаяся в „социально опасном положении“. У девочки есть два младших брата, трех и пяти лет. Их мама тяжело больна — последняя стадия рака, поэтому не может заниматься детьми, а отец не вытягивает заботу о троих», — отметила замдиректора.

В школу уже приходили из полиции. Проходит проверка, в том числе с министерством образования края. Замдиректора также рассказала, что родители девочки хотят сохранить ребенка.

«Насколько нам известно, семьей было принято решение сохранить эту беременность. Девочка находится под наблюдением врачей, с ней и ребенком все хорошо», — отметила представитель школы.

Женщина и новорожденный. СС0.

Врач-педиатр Николай Скоробогатов в разговоре с изданием предположил, что мальчика могли оговорить.

«Теоретически такое возможно. Но интуитивно чувствую, на мальчика могли просто „показать“, а виноват другой. Очень возможно, что его просто подставили. Ведь ребенку ничего не будет», — отметил медик.

При этом, как он подчеркнул, все это очень легко проверяется с помощью экспертизы.