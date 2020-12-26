82-летняя Лидия Федосеева-Шукшина вновь стала завидной невестой

«Сегодня мировой суд удовлетворил иск Федосеевой-Шукшиной. 6 ноября она подала исковое заявление о расторжении брака», — рассказал он.

По словам Горжанкина, «катализатором развода стала квартира, которую Шукшина подарила Алибасову, а потом решила забрать обратно».

В то же время адвокат Федосеевой-Шукшиной заявила, что «последней каплей» стали публикации Алибасова о новой помощнице и вызывающие фото и видео с ней.

Как складывались отношения

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов поженились осенью 2018 года. Для супругов этот брак стал не первым: музыкант ранее был женат пять раз, актриса была замужем шесть раз.

Лидия Федосеева-Шукшина и Василий Шукшин с дочерьми Машей и Олей. открытые источники

Первые слухи о разводе супругов появились в августе 2020-го.

Конфликт между знаменитостями произошел из-за квартиры в новой Москве. Спор разгорелся после того как актриса подарила мужу эту квартиру, не понимая, как утверждает ее защита, какой договор она подписывает.

Алибасов переписал жилплощадь на своего помощника Сергея Моцаря. В октябре Троицкий районный суд Москвы постановил, что продюсер должен вернуть квартиру своей супруге.