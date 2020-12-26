Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 декабря -32°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

82-летняя Лидия Федосеева-Шукшина вновь стала завидной невестой

Продюсер Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина развелись, сообщил в четверг РИА Новости PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина
https://www.instagram.com/p/BwzLjUaA2sL/

«Сегодня мировой суд удовлетворил иск Федосеевой-Шукшиной. 6 ноября она подала исковое заявление о расторжении брака», — рассказал он.

По словам Горжанкина, «катализатором развода стала квартира, которую Шукшина подарила Алибасову, а потом решила забрать обратно».

В то же время адвокат Федосеевой-Шукшиной заявила, что «последней каплей» стали публикации Алибасова о новой помощнице и вызывающие фото и видео с ней.

Как складывались отношения

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов поженились осенью 2018 года. Для супругов этот брак стал не первым: музыкант ранее был женат пять раз, актриса была замужем шесть раз.

Лидия Федосеева-Шукшина и Василий Шукшин с дочерьми Машей и Олей.
Лидия Федосеева-Шукшина и Василий Шукшин с дочерьми Машей и Олей.
открытые источники

Первые слухи о разводе супругов появились в августе 2020-го.

Конфликт между знаменитостями произошел из-за квартиры в новой Москве. Спор разгорелся после того как актриса подарила мужу эту квартиру, не понимая, как утверждает ее защита, какой договор она подписывает.

Алибасов переписал жилплощадь на своего помощника Сергея Моцаря. В октябре Троицкий районный суд Москвы постановил, что продюсер должен вернуть квартиру своей супруге.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость