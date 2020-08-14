60-летняя модель раскрыла секрет молодости и красоты

Фотомодель Леони Хемсворт, мать актера Криса Хемсворта, рассказала, как ей удается сохранять молодость и красоту в 60 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Внешность женщины поразила поклонников Криса Хемсворта, когда он опубликовал ее снимок в мае в День матери. Комментаторы посчитали, что Леони больше похожа на сестру актера, чем на его мать.

Как выяснило издание, выглядеть на 30 лет моложе фотомодели помогает особый режим питания.

«Она была первым человеком, которого мы знаем, который начал строго придерживаться принципов интервального голодания. И Леони выглядит потрясающе, ей 60, но с каждым годом она выглядит все лучше», — призналась жена актера Эльса Патаки.

Леони начала с того, что не ела один день в неделю, а затем перешла на режим голодания по 15−16 часов в сутки.