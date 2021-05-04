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Жизнь

82-летняя российская актриса рассказала о пережитых домогательствах

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина рассказала журналистам, как в 19-летнем возрасте пережила домогательства со стороны помощника режиссера.

Молодая Лариса Лужина в фильме "Вертикаль"
Молодая Лариса Лужина в фильме "Вертикаль"
kinopoisk.ru

Как рассказала артистка, это произошло на пробах фильма «Две жизни», пишет РЕН.ТВ.

По словам Лужиной, помощник режиссера пригласил ее в гостиничный номер и сказал показать себя полностью без одежды — якобы это требуется для роли.

Актриса отказалась и ушла. Но работник кино продолжил преследовать ее, пользуясь служебным положением.

«Человек, который меня встретил на вокзале, не помню, кем он представился, прямо мне так и сказал: „Переспишь со мной — будешь играть в этом фильме“. Я отказала, и меня, понятное дело, не утвердили», — поделилась пережитым Лужина.

Ранее 67-летняя актриса Елена Проклова в передаче на телеканале НТВ тоже рассказала о пережитых двухлетних домогательствах от одного актера, чье имя она не назвала.

Откровенное интервью Прокловой разделило светское общество на два лагеря — одни поддержали артистку, другие обвинили в «хайпе».

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