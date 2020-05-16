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Жизнь

13-летняя сибирская школьница забеременела и рассказала об изнасиловании

Беременная 13-летняя школьница из Красноярского края заявила, что стала жертвой изнасилования. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, пишет Газета.ru.

Девочка.
Девочка.
ССО.

«Было изнасилование. Как все произошло, я не могу рассказать, так как больно все это вспомнить», — написала девочка.

По ее словам, насильником был 16-летний молодой человек, который живет в ее городе. Инцидент произошел в ноябре.

Ранее девочка школьница на том, что беременность наступила в результате сексуального контакта с 10-летним другом. Она приняла решение оставить ребенка.

Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту беременности несовершеннолетней.

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