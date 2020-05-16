13-летняя сибирская школьница забеременела и рассказала об изнасиловании

«Было изнасилование. Как все произошло, я не могу рассказать, так как больно все это вспомнить», — написала девочка.
По ее словам, насильником был 16-летний молодой человек, который живет в ее городе. Инцидент произошел в ноябре.
Ранее девочка школьница на том, что беременность наступила в результате сексуального контакта с 10-летним другом. Она приняла решение оставить ребенка.
Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту беременности несовершеннолетней.