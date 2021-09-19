103-летняя уроженка Алтайского края пришла на выборы и проголосовала за Россию будущего

В Искитиме на избирательный участок пришла 103-летняя Волкова Елизавета Ефимовна.

Долгожительница помладше — 95-летняя Тихонова Валентина Павловна — посетила избирательный участок в Кировском районе.

Елизовета Ефимовна — уроженка Алтайского края. Об этом ранее сообщала телекомпания «ТВК» Бердск, когда женщине в 2019 году вручили памятную медаль «Золотое сердце России».

«Росла Елизавета в Алтайском крае, в Камне-на-Оби <…> В их селе работало педагогическое училище. Ей присвоили звание учителя начальных классов. В 20 лет уже работала в Искитимском районе, жила в селе Чупино. Когда закончилась война, встретилась с будущим супругом. Переехали в Искитим. Вместе они вырастили трех дочерей», — отметили в сюжете.