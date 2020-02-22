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Жизнь

82-летняя жительница Барнаула вынуждена сутками менять тазы из-за протекающего потолка

Барнаульская пенсионерка несколько дней живёт с протекающим потолком, сообщают «Вести Алтай». Вода течет даже по стенам и поток не прекращается ни на минуту. Управляющая компания не может заняться ремонтом кровли, пока не растает снег.

Сосульки на крыше.
Сосульки на крыше.
barnaul.org

82-летняя Валентина Волкова проживает на последнем этаже в доме № 10 в Научном городке. Это кирпичная четырёхэтажка с плоской кровлей из рубероида. 7 февраля вода полилась с потолка в квартире пожилой женщины. Она сутки меняла тазы и кастрюли, которые наполнялись водой. Затем потоп прекратился, а на этой неделе возобновился с новой силой. Теперь вода льётся не только с потолка, но и по стенам.

«Ночью я ложусь, задремала, встаю: „Ой, не полные ли посудины?“ Посудин у меня стоит: одна, две три… восемь, девять, десять, одиннадцать! И во все капает», — рассказывает женщина. На помощь приходят соседи — они меняют большие вёдра, так как самой женщине это делать тяжело.

Несколько домов в Научном городке в прошлом месяце перешли под управление муниципального «ДЕЗ-1». Представитель компании побывал на месте и заявил, что отремонтировать крышу можно будет только весной. А сейчас остаётся лишь регулярно сбрасывать снег.

Руководить УК Анатолий Суворов отметил, что в плачевном состоянии находится кровля ещё на нескольких домах в Научном городке. Весной управляющая компания предложит собственникам сделать капитальный ремонт.

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