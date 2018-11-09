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9 ноября
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Жизнь
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Лето. История. Город. Фотограф поделился романтичными снимками Барнаула

Фотограф Вячеслав Степанов выложил на своем сайте в сети подборку фотографий Барнаула. С квадрокоптера он снял пейзажи исторической части города, современного центра и разрастающихся новостроек. Подписывая их, он рассказал историю города с самого ее начала — 1730 года.

Барнаул с высоты птичьего полета.
Барнаул с высоты птичьего полета.
Вячеслав Степанов

Фотохудожник работал летом в разное время суток. От этого его кадры каждый раз по-особенному подсвечены. Конечно, завораживает архитектура города с высоты птичьего полета. Снимки показывают задуманный градостроителями рисунок улиц и кварталов, выхватывают здания-доминанты вроде Алтайского краевого театра драмы им. Шукшина или ТОЦ «Гулливер», демонстрируют рисунок летних клумб.

Читатель узнает историю нескольких барнаульских церквей, стадионов, парков, зданий, мостов, набережной и даже развития одной из главных улиц города — Малахова.

Небольшой горнозаводской посёлок быстро превратился в развитый купеческий город. Он застраивался по образу и подобию Санкт-Петербурга и славился своей светской жизнью.
Небольшой горнозаводской посёлок быстро превратился в развитый купеческий город. Он застраивался по образу и подобию Санкт-Петербурга и славился своей светской жизнью.
Вячеслав Степанов
Современный центр Барнаула не совсем совпадает с историческим. Это связано с тем, что город не разрастался вокруг сереброплавильного завода, а вытягивался в сторону, занимая только один берег Оби.
Современный центр Барнаула не совсем совпадает с историческим. Это связано с тем, что город не разрастался вокруг сереброплавильного завода, а вытягивался в сторону, занимая только один берег Оби.
Вячеслав Степанов
Проспект построили в XVIII веке. До 1921 года его называли Конюшенным переулком.
Проспект построили в XVIII веке. До 1921 года его называли Конюшенным переулком.
Вячеслав Степанов

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