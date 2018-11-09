Лето. История. Город. Фотограф поделился романтичными снимками Барнаула

Фотохудожник работал летом в разное время суток. От этого его кадры каждый раз по-особенному подсвечены. Конечно, завораживает архитектура города с высоты птичьего полета. Снимки показывают задуманный градостроителями рисунок улиц и кварталов, выхватывают здания-доминанты вроде Алтайского краевого театра драмы им. Шукшина или ТОЦ «Гулливер», демонстрируют рисунок летних клумб.
Читатель узнает историю нескольких барнаульских церквей, стадионов, парков, зданий, мостов, набережной и даже развития одной из главных улиц города — Малахова.