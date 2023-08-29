Лето подходит к концу. Вспоминаем самые теплые и влажные моменты в фоторепортаже altapress.ru

Летом всегда хочется покорять воду, вершины и доски. А еще больше всего хочется экстрима.
Семь лет назад в Барнауле проходили соревнования по вейкбордингу, где участвовали даже самые маленькие жители.
Что такое вейкбординг
Это экстремальный вид спорта, в который входит несколько элементов: воднолыжный слалом, акробатика и прыжки. Также он делится на две дисциплины: вейкборд - катер и вейкборд - электротяга.
На соревнованиях каждый участник за свою программу должен успеть продемонстрировать пять уникальных трюков.
Доски, на которых катаются спортсмены, сделаны из пены и стеклопластика. Материалы делают доску легкой и удобной для выполнения трюков.
Кстати, altapress.ru писал, как в Барнауле прошли соревнования по вейкбордингу.