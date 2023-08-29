Лето подходит к концу. Вспоминаем самые теплые и влажные моменты в фоторепортаже altapress.ru

В жаркий июльский день в Барнауле на берегу Оби проходил чемпионат Сибири по вейкбордингу. Мы писали об этом в материале "Власть над двумя стихиями..." Спустя несколько лет altapress.ru решил вытащить фотографии из архива и показать, как это было.

Лето подходит к концу. Вспоминаем самые теплые и водные моменты в фоторепортаже altapress.ru

Летом всегда хочется покорять воду, вершины и доски. А еще больше всего хочется экстрима.

Семь лет назад в Барнауле проходили соревнования по вейкбордингу, где участвовали даже самые маленькие жители.

Что такое вейкбординг

Это экстремальный вид спорта, в который входит несколько элементов: воднолыжный слалом, акробатика и прыжки. Также он делится на две дисциплины: вейкборд - катер и вейкборд - электротяга.

На соревнованиях каждый участник за свою программу должен успеть продемонстрировать пять уникальных трюков.

Доски, на которых катаются спортсмены, сделаны из пены и стеклопластика. Материалы делают доску легкой и удобной для выполнения трюков.

Кстати, altapress.ru писал, как в Барнауле прошли соревнования по вейкбордингу.