Алтайские чиновники 17 лет назад поучаствовали в военно-мобилизационных сборах. Обезоруживающий фоторепортаж altapress.ru

Спустя 17 лет мы решили вытащить фотографии из архива и показать, как это было.

Михаил Евдокимов вместе с замами и другими чиновниками 15 июля 2005 года прошли военно-мобилизационные сборы. Мы писали об этом в материале « Аты-баты, губернатор… ». Тогда многим показался любопытным образ главы Алтайского края. Темные очки, седеющая борода, грозный вид. Отмечали, что он похож на Пиночета (кстати, мы писали о нем недавно ).

Сборы проходили на базе 122-й гвардейской мотострелковой дивизии Алейска. Там участвовали Михаил Евдокимов, его замы Сергей Тен и Алексей Сарычев, и другие.

Ждали, кстати, тогдашнего мэра Барнаула Владимира Колганова, но он до Алейска не добрался. Занятость не позволила.

«Мне залезть в танк не захотелось. А этот замечательный танк Т-72 изготавливался именно там, где я служил, — в Нижнем Тагиле. Я был занят на его производстве. Внутри у него обшивка, которая делается для того, чтобы не глушило личный состав экипажа. Из этого материала в армии ребята умудрялись делать каблуки к сапогам. Уходили на дембель, а каблуки эти передавали молодым. Такие вот приятные воспоминания», — рассказал нам тогдашний губернатор.

Военные сборы в Алейске , 15 июля 2005 год. Дмитрий Кудрявцев. Военные сборы в Алейске , 15 июля 2005 год. Дмитрий Кудрявцев. Военные сборы в Алейске , 15 июля 2005 год. Дмитрий Кудрявцев. Военные сборы в Алейске , 15 июля 2005 год. Дмитрий Кудрявцев.

Привлек внимание чиновников не только танк. Глава Алейского района Светлана Агаркова не удержалась и попробовала пострелять из гранатомета.

«Испытала такое чувство, словно соприкасаешься с чем-то сильным, грозным и могучим. Я выстрелила один раз, потому что коллеги стоят, ждут. Мне неудобно: инструктор и так долго мне все объяснял. В форме удобно, хоть и в первый раз. Специально обулась в туфли на сплошной платформе, чтобы по полю ходить. А вот коллега моя, Нина Ефимовна из Ярового, приехала на каблуках. Вот она и не стреляет», — рассказала глава о своих ощущениях.

А вот племянник губернатора, Сергей Евдокимов, к оружию и технике оказался равнодушен.