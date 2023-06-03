Лето, солнце, жара. До +36 градусов обещают синоптики в Алтайском крае 3 июня

Погода в Алтайском крае
Ночью в Алтайском крае будет достаточно тепло - до +11...+16 градусов. Местами чуть холоднее - +5...+10 градусов. Ветер восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Днем температура поднимется до +26...+31 градуса, а местами - до +36 градусов. Осадков не ожидается.
Ветер восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Погода в Барнауле
В Барнауле ночью столбики термометров покажут +11...+13 градусов.
Днем жара ворвется в город. Температура составит +29...+31 градус. Осадков не ожидается. Ветер восточный, 4-9 м/с.