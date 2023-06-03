3 июня
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Жизнь

Лето, солнце, жара. До +36 градусов обещают синоптики в Алтайском крае 3 июня

Синоптики алтайского гидрометцентра предупреждают об аномальной жаре до +36 градусов 3 июня. Подробнее о погоде в регионе и Барнауле - в материале altapress.ru.

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Погода в Алтайском крае

Ночью в Алтайском крае будет достаточно тепло - до +11...+16 градусов. Местами чуть холоднее - +5...+10 градусов. Ветер восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем температура поднимется до +26...+31 градуса, а местами - до +36 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Погода в Барнауле

В Барнауле ночью столбики термометров покажут +11...+13 градусов.

Днем жара ворвется в город. Температура составит +29...+31 градус. Осадков не ожидается. Ветер восточный, 4-9 м/с.

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