«Лето уже аномальное». В крупной международной компании рассказали, как сохранить урожайность при любых погодных условиях

Минувшая весна стала для аграриев по-настоящему аномальной. О том, чего ждать от летнего сезона, а главное — как не зависеть от капризов погоды и собрать хороший урожай, рассказал руководитель территориального подразделения Барнаул ООО «Сингента» Вячеслав Каменский.

Поддержка аграриев

— Вячеслав, какие, на ваш взгляд, особенности ведения сельского хозяйства и сельхозбизнеса есть в Алтайском крае?

— В первую очередь наш регион отличается непредсказуемыми погодными условиями. Одно лето может быть дождливым и холодным, другое — засушливым и жарким, при этом урожай необходимо собирать каждый год, каким бы он ни сложился. И наша первоочередная задача — помочь аграриям защитить свои поля и получить достойный урожай при любых погодных условиях.

В целом же сельхозбизнес в Алтайском крае ничем не отличается от ведения такого же бизнеса в других регионах Сибири, как, впрочем, и в любом другом регионе нашей страны.

Помогая сельхозпредпринимателям вести свой бизнес, мы всегда отталкиваемся от их конкретных потребностей, на основании которых и составляем выгодное для сельхозбизнеса продуктовое и сервисное предложение.

— С какими проблемами компания «Сингента» помогает справиться сельхозпроизводителям Алтайского края?

— С самыми разнообразными. Например, многие наши предприниматели выращивают масличные культуры, и специально для них мы предлагаем линейку гибридов подсолнечника, которые в полной мере позволяют повысить урожайность и рентабельность его производства.

Не остается без нашего внимания ежегодно возрастающая проблема заболеваний сельскохозяйственных культур в Алтайском крае. «Сингента» совместно с техническими экспертами компании и ведущими фитопатологами НИИ организует регулярные объезды полей сельхозпроизводителей: специалисты не только помогают идентифицировать заболевания в поле и дают рекомендации по мерам защиты, но и стараются предупредить их развитие путем выявления проблематики на ранней стадии ее появления. Ближайшие фитообъезды запланированы на конец июня.

Компания «Сингента» предлагает широкую линейку продуктов для защиты сельскохозяйственных культур. Для каждой проблемы мы находим свое решение.

Например, наша новинка — препарат АМИСТАР® ГОЛД — эффективно контролирует болезни подсолнечника, развивающиеся в течение всего вегетационного периода культуры. В этом году на полях Алтая вы можете наблюдать работу этого фунгицида.

Такие препараты, как АМИСТАР® ЭКСТРА, МАГНЕЛЛО®, ЭЛАТУС® РИА, эффективно защищают зерновые от многих колосовых и листостебельных заболеваний, которые наиболее вредоносны и экономически значимы для культуры: фузариоза колоса, септориоза, ржавчины, прикорневых гнилей и др.

Специально для фермеров компания ежегодно проводит обучающие семинары, которые позволяют сельхозпроизводителям поднять уровень своей информированности в вопросах агрономии и применения средств защиты растений. Это школы фитопатолога, картофелевода и герболога.

Ежегодно «Сингента» проводит выездные планерки в районах Алтайского края. На них мы приглашаем специалистов из других регионов России: Краснодарского края, Центрально-Черноземного региона. Они делятся с нашими аграриями опытом и отвечают на волнующие их вопросы.

Также еженедельно проводим разнообразные онлайн-тренинги и вебинары для сельхозпроизводителей.

От семян до спутника

— С какими производителями Алтайского края вы сотрудничаете?

— Мы сотрудничаем с разными сельхозпроизводителями, как с небольшими хозяйствами, обрабатывающими до 1,5 тыс. га земли, так и с крупными агрохолдингами, имеющими 150 тыс. га.

Разумеется, агрохолдинги заинтересованы в нашей продукции — они приобретают средства защиты растений и семена, позволяющие увеличивать урожайность и рентабельность их производства и, что немаловажно в современной ситуации, получать продукты максимально высокого качества.

— Какие сервисы и услуги предлагает «Сингента» аграриям?

— У нас есть широкий спектр сервисных программ, которые позволяют сельхозпроизводителям повысить эффективность бизнеса.

Особо хочется отметить цифровую платформу Cropio, которую наша компания приобрела год назад. Cropio позволяет оказывать эффективное агрономическое сопровождение всех посевных площадей при помощи цифровых инструментов, в том числе спутниковых снимков. Сельхозпроизводители, приобретающие продукцию «Сингенты», имеют возможность доступа к агрономической версии системы.

С помощью Cropio любой фермер может с экрана планшета, телефона или компьютера вести наблюдение за своими полями. Полевые эксперты «Сингенты» используют данные системы Cropio для оценки фитосанитарной обстановки в поле, рекомендаций по срокам применения продуктов компании, а также оказания комплексной технической поддержки.

Пользователи системы Cropio могут вести в мобильном приложении историю полей, технологические карты, анализировать данные предыдущих лет по полям, агроклиматическим условиям, вести полевые учеты и наблюдения. Все данные будут доступны агроному в одном месте в любой момент работы!

В полной версии можно также интегрировать бухгалтерию 1С, мониторинг техники, весовую и много других полезных функций. За полной информацией по данной программе вы можете обратиться к нашим официальным представителям.

Готовы к любым трудностям

— Каковы ваши ожидания от сельскохозяйственного сезона 2020 года? Будет ли он более удачным для аграриев?

— Начало сезона в этом году нас очень удивило своими высокими температурами и ранним стартом: всходы пшеницы мы увидели 8 мая, что чрезвычайно рано для Алтайского края.

В целом же, если судить по южным регионам, лето 2020 года будет засушливым. Но у нас есть все для того, чтобы помочь аграриям пережить его и собрать хороший урожай. Желаю всем продуктивного сезона и хорошей цены на сельскохозяйственную продукцию!

О компании

Компания «Сингента» — один из лидеров в области производства средств защиты растений и семеноводства, образована в Швейцарии в 2000 году путем объединения агроподразделений компаний Novartis AG и AstraZeneca Plc., а сегодня ее представительства открыты в 90 странах мира.

«Сингента» предлагает сельхозпроизводителям не только широкий выбор семян ключевых полевых культур российского региона — подсолнечника, кукурузы — и богатый ассортимент средств защиты растений, но и комплексные программы профессиональной защиты культур.

Благодаря синтезу серьезных научно-исследовательских разработок и глубокого знания реалий аграрного рынка «Сингента» реализует решения и технологии, обеспечивающие хозяйствам максимальный возврат инвестиций.