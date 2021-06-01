Лето в Алтайском крае начинается с 35-градусной жары, ветра и гроз

Так, 1 и 2 июня температуры воздуха в крае составят +29…+34 градуса. Во вторник в регионе будет преимущественно без осадков, в среду — по югу местами кратковременные дожди и грозы.
Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых, в эти дни районы края будут находиться под влиянием антициклона.
Скорость ветра в эти дни составит 3−8 метров в секунду, при порывах до 17 метров.
В четверг, 3 июня, станет прохладнее — температура воздуха составит +23…+28 градусов, по юго-востоку до +33 градусов.
Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5−10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.
По словам Людмилы Сырых, существенное понижение температур воздуха ожидается в пятницу, 4 июня. На смену антициклону придет циклон, который принесет с собой дожди.
Отметим, что до 7 июня в Алтайском крае продлено штормовое предупреждение из-за высокой, а местами и чрезвычайной пожароопасности.