Лето в Алтайском крае начинается с 35-градусной жары, ветра и гроз

Лето в Алтайском крае стартует с жары под +35 градусов, порывистого ветра и гроз, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Так, 1 и 2 июня температуры воздуха в крае составят +29…+34 градуса. Во вторник в регионе будет преимущественно без осадков, в среду — по югу местами кратковременные дожди и грозы.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых, в эти дни районы края будут находиться под влиянием антициклона.

Скорость ветра в эти дни составит 3−8 метров в секунду, при порывах до 17 метров.

В четверг, 3 июня, станет прохладнее — температура воздуха составит +23…+28 градусов, по юго-востоку до +33 градусов.

Гроза над Барнаулом. altapress.ru

Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5−10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.

По словам Людмилы Сырых, существенное понижение температур воздуха ожидается в пятницу, 4 июня. На смену антициклону придет циклон, который принесет с собой дожди.

Отметим, что до 7 июня в Алтайском крае продлено штормовое предупреждение из-за высокой, а местами и чрезвычайной пожароопасности.