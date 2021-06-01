1 июня 17°C
﻿
Жизнь

Лето в Алтайском крае начинается с 35-градусной жары, ветра и гроз

Лето в Алтайском крае стартует с жары под +35 градусов, порывистого ветра и гроз, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Лето. Солнце. Жара.
Лето. Солнце. Жара.
CC0

Так, 1 и 2 июня температуры воздуха в крае составят +29…+34 градуса. Во вторник в регионе будет преимущественно без осадков, в среду — по югу местами кратковременные дожди и грозы.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых, в эти дни районы края будут находиться под влиянием антициклона.

Скорость ветра в эти дни составит 3−8 метров в секунду, при порывах до 17 метров.

В четверг, 3 июня, станет прохладнее — температура воздуха составит +23…+28 градусов, по юго-востоку до +33 градусов.

Гроза над Барнаулом.
Гроза над Барнаулом.
altapress.ru

Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5−10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.

По словам Людмилы Сырых, существенное понижение температур воздуха ожидается в пятницу, 4 июня. На смену антициклону придет циклон, который принесет с собой дожди.

Отметим, что до 7 июня в Алтайском крае продлено штормовое предупреждение из-за высокой, а местами и чрезвычайной пожароопасности.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость