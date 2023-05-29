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Жизнь

Лето задерживается: ночные заморозки вновь обрушатся на сибирские регионы

В некоторых регионах России в ближайшие ночи ожидаются заморозки, сообщает ТАСС. В этом списке - сибирские регионы.

Снег в селе Беш-Озёк в Шебалинском районе
Снег в селе Беш-Озёк в Шебалинском районе
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Необходимо защитить урожай, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, указывает LIFE.

Регионы и морозы

Заморозки ожидаются в Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, южных районах Красноярского края, Туве. Самые сильные "морозы" будут в Иркутской области, Красноярском крае и Туве — там температура опустится до 4–5 градусов мороза.

Про Алтайский край синоптик не упомянул. Однако наш регион находится совсем рядом с Новосибирской областью. Потому вполне вероятно, что заморозки будут и на Алтае.

При этом, по прогнозу алтайского Гидрометцентра, 29 мая в регионе с 14:00 до 19:00 ожидаются грозы.

Между тем в алтайском селе минувшей ночью выпал снег. Снежный покров местные жители сфотографировали в селе Беш-Озек в Шебалинском районе Республики Алтай.

Средняя температура по Алтайскому краю ночью составила +2...+7 градусов. По юго-западу местами - до +12 градусов.

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