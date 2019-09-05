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Жизнь

ЛГБТ-активист из Сибири открыл в Берлине магазин фетиш-одежды

35-летний новосибирский ЛГБТ-активист Булат Барантаев открыл в гей-районе Берлина магазин фетиш-одежды для мужчин, сообщает НГС. Сами товары шьют в цехе в Дзержинском районе сибирской столицы.

Флаг ЛГБТ.
Флаг ЛГБТ.
СС0

В ассортименте магазина Maskulo шорты, борцовки, нижнее белье, легинсы и другие группы товаров, рассказал автор коллекции.

«Стратегия всё та же: „то, что среднестатистический парень даже постесняется надеть в спортзал или перед родителями“. <…> Одежда, как и прежде за 5 лет работы компании, шьётся в цехе в Дзержинском районе Новосибирска. Мы думаем о расширении ассортимента за счёт более массовых товаров из Азии — бренд-футболки, массовое нижнее бельё, — но это планы на следующий год», — поделился Булат Барантаев.

Магазин занял 110 кв. м. За первый день продаж его посетило около 50 человек, а средний чек составил 81 евро, добавил Барантаев.

Раньше торговля шла только через интернет-магазин. В 2017 году годовой оборот составил 50 млн рублей.

Что известно о Булате Барантаеве

Новосибирский политический и ЛГБТ-активист в 2014 году основал собственную линию мужской фетиш-одежды Maskulo. В 2016 году он баллотировался в депутаты Госдумы.

25 января 2019 года Барантаев объявил о желании участвовать в выборах мэра Новосибирска, но потом отказался от участия в выборах, объяснив это сильной личной занятостью.

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