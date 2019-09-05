ЛГБТ-активист из Сибири открыл в Берлине магазин фетиш-одежды

В ассортименте магазина Maskulo шорты, борцовки, нижнее белье, легинсы и другие группы товаров, рассказал автор коллекции.
«Стратегия всё та же: „то, что среднестатистический парень даже постесняется надеть в спортзал или перед родителями“. <…> Одежда, как и прежде за 5 лет работы компании, шьётся в цехе в Дзержинском районе Новосибирска. Мы думаем о расширении ассортимента за счёт более массовых товаров из Азии — бренд-футболки, массовое нижнее бельё, — но это планы на следующий год», — поделился Булат Барантаев.
Магазин занял 110 кв. м. За первый день продаж его посетило около 50 человек, а средний чек составил 81 евро, добавил Барантаев.
Раньше торговля шла только через интернет-магазин. В 2017 году годовой оборот составил 50 млн рублей.
Что известно о Булате Барантаеве
Новосибирский политический и ЛГБТ-активист в 2014 году основал собственную линию мужской фетиш-одежды Maskulo. В 2016 году он баллотировался в депутаты Госдумы.
25 января 2019 года Барантаев объявил о желании участвовать в выборах мэра Новосибирска, но потом отказался от участия в выборах, объяснив это сильной личной занятостью.