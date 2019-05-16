«Личный ад»: Мила Йовович призналась в том, почему сделала поздний аборт

Известная актриса Мила Йовович рассказала на своей странице в Instagram о том, как экстренно сделала аборт на пятом месяце беременности два года назад. К откровениям ее вынудила мощная кампания против абортов, которая идет сейчас в США, пишут 7Дней .

В 6 американских штатах подготовлены законопроекты, ограничивающие право женщин делать аборт после первых шести недель беременности, то есть после того срока, считает Ойвович, когда многие женщины в принципе узнают, что ждут ребенка.

По словам Йовович, закон, подписанный губернатором штата Джорджия, коснется всех, в том числе тех, кто подвергся изнасилованию.

Мила Йовович,

актриса:

Аборт достаточно сложен для женщин на эмоциональном уровне и без необходимости проходить его в потенциально опасных и антисанитарных условиях. Я сама прошла через экстренный аборт два года назад. У меня был срок 4, 5 месяца. Я снималась тогда в Восточной Европе. У меня начались предродовые схватки, и мне сказали, что я должна бодрствовать на протяжении всей процедуры. Это был один из самых ужасных моментов, которые я когда-либо переживала. Мне до сих пор снятся кошмары. Я впала в одну из худших депрессий в жизни. Когда я думаю о том, что женщины могут столкнуться с абортами в ещё худших условиях, чем я, из-за новых законов, у меня всё внутри переворачивается.

Йовович рассказала, что после аборта она сделала перерыв в своей работе, изолировала себя на несколько месяцев, работала в саду, правильно питалась, каждый день ходила в спортзал, потому что не хотела принимать антидепрессанты. «Слава богу, я смогла найти выход из этого личного ада», — написала она.

Мила Йовович,

актриса:

Аборт — это кошмар в лучшем случае. Ни одна женщина не хочет пройти через это. Но мы должны бороться за то, чтобы наши права были сохранены, чтобы при необходимости иметь право на квалифицированное обслуживание. Я никогда не хотела говорить об этом опыте. Но я не могу молчать, когда так много поставлено на карту.

Сейчас у Милы Йововчи две дочери 2007 и 2015 годов рождения.