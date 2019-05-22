Личный самолет Аллы Пугачевой «приземлился» в музее авиации Толмачево

22 мая в 11:40 по новосибирскому времени в аэропорту Толмачево сел самолет Ту-134Б-3 авиакомпании «Алроса». Это был последний полет борта. Больше таких лайнеров в гражданской авиации России не осталось. Его именем называли сигареты, на нем летал пьяный Женя Лукашин из «Иронии судьбы» и путешествовала с гастролями Алла Пугачева.