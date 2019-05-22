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Жизнь

Личный самолет Аллы Пугачевой «приземлился» в музее авиации Толмачево

22 мая в 11:40 по новосибирскому времени в аэропорту Толмачево сел самолет Ту-134Б-3 авиакомпании «Алроса». Это был последний полет борта. Больше таких лайнеров в гражданской авиации России не осталось. Его именем называли сигареты, на нем летал пьяный Женя Лукашин из «Иронии судьбы» и путешествовала с гастролями Алла Пугачева.

Легендарный Ту-134.
Легендарный Ту-134.
alrosa.aero

Самолет Ту-134 с бортовым номером RA-65693 находился в эксплуатации с 28 мая 1980 года, пишет ndn.info.

С 1993 по 1994 принадлежал компании «Юганскнефтегаз». С 1998-го по 1999-й — личный борт российской певицы Аллы Пугачевой — летал со стикером «АЛЛА». Это был VIP-борт, предназначенный для перевозки всего 28 пассажиров.

В 2010 году самолет прошел ремонт и модернизацию. Салон переделали в обычный на 73 пассажира. 22 мая борт RA-6569 совершил свой последний рейс по маршруту Мирный — Новосибирск. Отныне лайнеру суждено стать экспонатом Музея авиационной техники в Толмачево.

В Толмачево пожарные машины «обмыли"самолет Ту-134.

В музее присоединится к ранее выведенному из эксплуатации Ту-154М RA-85684, известному как «Ижма».

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