Личный самолет Аллы Пугачевой «приземлился» в музее авиации Толмачево

Самолет Ту-134 с бортовым номером RA-65693 находился в эксплуатации с 28 мая 1980 года, пишет ndn.info.
С 1993 по 1994 принадлежал компании «Юганскнефтегаз». С 1998-го по 1999-й — личный борт российской певицы Аллы Пугачевой — летал со стикером «АЛЛА». Это был VIP-борт, предназначенный для перевозки всего 28 пассажиров.
В 2010 году самолет прошел ремонт и модернизацию. Салон переделали в обычный на 73 пассажира. 22 мая борт RA-6569 совершил свой последний рейс по маршруту Мирный — Новосибирск. Отныне лайнеру суждено стать экспонатом Музея авиационной техники в Толмачево.
В Толмачево пожарные машины «обмыли"самолет Ту-134.
В музее присоединится к ранее выведенному из эксплуатации Ту-154М RA-85684, известному как «Ижма».