12 сентября
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Жизнь

Лидер «Единой России» в Барнауле Вячеслав Франк поблагодарил жителей краевой столицы за участие в выборах

Глава Барнаула, секретарь Барнаульского местного отделения «Единой России» Вячеслав Франк обратился к барнаульцам, которые воспользовались конституционным правом и поучаствовали в формировании Барнаульской городской Думы VIII Созыва.

Вячеслав Франк, глава Барнаула, секретарь Барнаульского местного отделения «Единой России».
Вячеслав Франк, глава Барнаула, секретарь Барнаульского местного отделения «Единой России».
Фото: "Единая Россия"

По словам Вячеслава Франка, в течение трёх дней — 9, 10 и 11 сентября — барнаульцы не оставляли участки пустыми: выбирали удобное время в своём графике, приходили целыми семьями, чтобы проголосовать за развитие родного Барнаула.

— В первую очередь, я хотел бы от лица всей «Единой России» в Барнауле поблагодарить каждого барнаульца, проголосовавшего за развитие родного города. Наша команда — команда «Единой России» выбрала лейтмотивом своей кампании слоган: работать в интересах города, на благо жителей. И для нас это не простые слова. Это четкий принцип нашей деятельности. Все наказы, предложения и рекомендации, взятые каждым партийцем в течение этого лета, будут нами отработаны. Также я бы хотел поблагодарить всех наших однопартийцев — и кандидатов, и активистов партии, — которые проделали огромную работу с начала этого года. Вспомните, мы полностью перезагрузили Барнаульское отделение «Единой России», создали сеть районных партийных центров, стали действительно ближе к барнаульцам. Эту работы мы намерены продолжать и дальше, — подчеркнул Вячеслав Франк.

По словам лидера барнаульских единороссов, политическая борьба была конкурентной и честной.

— Отдельно хочу отметить высокую конкурентную борьбу как на отдельных округах, так и в целом в Барнауле. Однако важно, что эта кампания в Барнаульскую городскую Думу не только стала одной из самых конкурентных, но и самых прозрачных. Борьба была острой, но велась всеми сторонами честно. Здесь я хотел бы поблагодарить представителей каждой партии. И напомнить нашим оппонентам: у нас могут разные политические взгляды, но всех нас должна объединять общая цель — работа на благо города, — резюмировал Вячеслав Франк.

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