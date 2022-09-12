Лидер «Единой России» в Барнауле Вячеслав Франк поблагодарил жителей краевой столицы за участие в выборах

По словам Вячеслава Франка, в течение трёх дней — 9, 10 и 11 сентября — барнаульцы не оставляли участки пустыми: выбирали удобное время в своём графике, приходили целыми семьями, чтобы проголосовать за развитие родного Барнаула.

— В первую очередь, я хотел бы от лица всей «Единой России» в Барнауле поблагодарить каждого барнаульца, проголосовавшего за развитие родного города. Наша команда — команда «Единой России» выбрала лейтмотивом своей кампании слоган: работать в интересах города, на благо жителей. И для нас это не простые слова. Это четкий принцип нашей деятельности. Все наказы, предложения и рекомендации, взятые каждым партийцем в течение этого лета, будут нами отработаны. Также я бы хотел поблагодарить всех наших однопартийцев — и кандидатов, и активистов партии, — которые проделали огромную работу с начала этого года. Вспомните, мы полностью перезагрузили Барнаульское отделение «Единой России», создали сеть районных партийных центров, стали действительно ближе к барнаульцам. Эту работы мы намерены продолжать и дальше, — подчеркнул Вячеслав Франк.

По словам лидера барнаульских единороссов, политическая борьба была конкурентной и честной.