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Жизнь

Лидер «Мужского государства» потребовал извинений от барнаульского ресторана

Лидер неформального движения «Мужское государства» Владислав Поздняков потребовал извинений от барнаульской сети ресторанов «Тандыр № 1» в Барнауле из-за рекламы с темнокожим мужчиной, пишет Газета.ру.

Тандыр №1.
Тандыр №1.
https://www.instagram.com/tandyrbarnaul/

«Вы либо удаляете все посты с н****** (представителями негроидной расы) и выкладываете пост в свой официальный аккаунт инстаграма — где извиняетесь перед русским народом за навязывание ему чуждых ценностей, либо вы всю свою жизнь будете работать только по предоплате, как Тануки», — написал Поздняков.

Он призывал соратников делать заказы, а после прибытия курьера отказываться от еды. Сайт ресторана приостанавливал работу.

Позже ресторан принес извинения.

«Мы удалили весь контент, который поднимал эту шумиху. Прежде всего мы делаем качественный продукт и радуем своих гостей», — говорится в сообщении в Instagram «Тандыр № 1».

«Мужское государство» — российское мужское движение, декларирующее идеи патриархата и национализма.

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