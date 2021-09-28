Лидер «Мужского государства» потребовал извинений от барнаульского ресторана

«Вы либо удаляете все посты с н****** (представителями негроидной расы) и выкладываете пост в свой официальный аккаунт инстаграма — где извиняетесь перед русским народом за навязывание ему чуждых ценностей, либо вы всю свою жизнь будете работать только по предоплате, как Тануки», — написал Поздняков.