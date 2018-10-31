Лидер Rammstein бросил съемки клипа и забрал Лободу из больницы

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн бросил работу и приехал в Москву на выписку из больницы певицы Светланы Лободы, сообщает портал Super.

Певец отложил съемки нового клипа и срочно прилетел в Москву эконом-классом. Но встретиться с Лободой он смог только на выписке.

После больницы Линдеманн и Лобода с прибывшей старшей дочерью отправились в ресторан. Это первое совместное появление на публике пары. В мае певица родила дочь Тильду. Кто ее отец- не известно. При этом ходили слухи, что ребенок появился на свет от солиста Rammstein. На прямой вопрос об отцовстве Лобода тогда ответила уклончиво.

24 октября Лободу госпитализировали из-за обструкции почки. Артистка почувствовала себя плохо во время репетиции танцевального номера и упала в обморок.