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Жизнь
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Лидер Rammstein бросил съемки клипа и забрал Лободу из больницы

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн бросил работу и приехал в Москву на выписку из больницы певицы Светланы Лободы, сообщает портал Super.

Светлана Лобода.
Светлана Лобода.
www.instagram.com/lobodaofficial

Певец отложил съемки нового клипа и срочно прилетел в Москву эконом-классом. Но встретиться с Лободой он смог только на выписке.

После больницы Линдеманн и Лобода с прибывшей старшей дочерью отправились в ресторан. Это первое совместное появление на публике пары. В мае певица родила дочь Тильду. Кто ее отец- не известно. При этом ходили слухи, что ребенок появился на свет от солиста Rammstein. На прямой вопрос об отцовстве Лобода тогда ответила уклончиво.

24 октября Лободу госпитализировали из-за обструкции почки. Артистка почувствовала себя плохо во время репетиции танцевального номера и упала в обморок.

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