Светлана Лобода опубликовала свое фото после перенесенной операции

«Пишу и плачу от боли и обиды. Все, что со мной произошло за последние дни, причинило много боли и разрушило наши планы на встречу», — написала Лобода на своей странице.
«Маленький камушек стал краеугольным. Мне потребовалась срочная операция», — призналась артистка. Певицу прооперировали накануне. Она поблагодарила поклонников за поддержку и сообщила о переносе своих октябрьских концертов на январь, пишет ura.ru.
Лободу госпитализировали из-за обструкции почки. Артистка почувствовала себя плохо во время репетиции танцевального номера и упала в обморок.