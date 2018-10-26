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Светлана Лобода опубликовала свое фото после перенесенной операции

Украинская певица Светлана Лобода в Instagram рассказала о своем состоянии после экстренной операции, а также о переносе концертов в российских городах.

Светлана Лобода.
Светлана Лобода.
www.instagram.com/lobodaofficial

«Пишу и плачу от боли и обиды. Все, что со мной произошло за последние дни, причинило много боли и разрушило наши планы на встречу», — написала Лобода на своей странице.

«Маленький камушек стал краеугольным. Мне потребовалась срочная операция», — призналась артистка. Певицу прооперировали накануне. Она поблагодарила поклонников за поддержку и сообщила о переносе своих октябрьских концертов на январь, пишет ura.ru.

Лободу госпитализировали из-за обструкции почки. Артистка почувствовала себя плохо во время репетиции танцевального номера и упала в обморок.

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