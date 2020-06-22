Звезды алтайского спорта поддержали проведение этапа Кубка мира по гребле в 2021 году

Татьяна Ильюченко,
председатель комитета АКЗС по социальной политике, заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам, чемпион Паралимпийских игр:
Считаю, что проведение таких знаковых международных соревнований — это классная история не только для гребного спорта, но и всего спорта Алтайского края. Это великолепная возможность позиционировать регион не только на всероссийском, но и международном уровне, отличный шанс привлечь внимание тысяч жителей Алтайского края и всей страны к спортивной сфере в целом.
— В своё время вы участвовали в соревнованиях самого высокого уровня. Что бы подсказали организаторам?
Я ведь смотрела тогда глазами спортсмена. А что для него главное? Чтобы были достойные места проживания и нормальная логистика: удобно и быстро доехать до места соревнований, в комфортных условиях дождаться на стадионе старта. Часто организаторы из чувства гостеприимства стараются создать для участников насыщенную внеспортивную программу, но у атлетов другие задачи — им важнее всего качественно выступить. И потом, гребцы, как и лыжники, не слишком избалованные люди. Другое дело, зрители.
Что по-настоящему круто в этой истории, так это то, что в Барнауле будут разыгрываться олимпийские лицензии. С кем бы я ни разговаривала из представителей других видов спорта, почти у всех чувство белой зависти к гребцам. Не скрою, встречала и другие мысли: сейчас гребцам все деньги отдадут, а нам не достанется. Но надо отдать должное Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ, и, конечно, краевой федерации этого вида спорта и ее председателю, Юрию Вениаминовичу Шамкову — они эту тему прокачали, продавили. Это же невероятные усилия! Надо же было доказать не только здесь в крае, что возможно провести такие старты, но и убедить весь мир, что Барнаул — город в далекой Сибири — самое подходящее место для розыгрыша путёвок на Олимпийские игры. И это, повторюсь, очень круто! Это, можно сказать, новая глава в спортивной жизни нашего региона.
Виталий Денисов,
мастер спорта международного класса России по лыжным гонкам, участник Олимпийских игр, бронзовый призёр чемпионата мира:
Мне кажется, чем больше таких мероприятий, тем лучше. Это престиж страны, престиж края. Вряд ли мероприятие принесёт прибыль, но точно для людей будет праздник. Был же у нас уже «Кубок чемпионов» по гребле в 2018 году, сколько зрителей собралось! Дмитрий Губерниев приезжал комментировать.
Надо, чтобы у зрителей была не только возможность похлопать спортсменам, но и как-то занять себя до начала соревнований, в паузах между стартами и после того, как вся спортивная часть закончится. Хорошо бы организовать развлекательные мероприятия для детей, конкурсы для взрослых.
Иван Нифонтов,
депутат Барнаульской городской Думы, заслуженный мастер спорта России по дзюдо, бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпион мира:
Я счастлив, что к нам приедут представители элиты гребного спорта, который на самом деле, является очень зрелищным видом, просто не раскрученным до уровня футбола, хоккея или биатлона. Не сомневаюсь, что интерес к гребле поднимется после того, как болельщики увидят весь драйв соревнований.
Здорово, что именно на алтайской земле начнется путь будущих олимпийских чемпионов, ведь на этапе Кубка мира в Барнауле будет разыгрываться 6 лицензий на Олимпиаду в Токио. Значимость этого события для Барнаула и всего региона трудно переоценить. Очевидно, что ничего сравнимого по масштабу у нас до сих пор не проводилось в спортивной сфере. Это Событие с большой буквы. Подчеркну, что с этапом Кубка мира по гребле в наш край приходит по-настоящему большой спорт, это приятно и вселяет надежду, что даст дополнительный толчок развитию не только гребле, но и спорту в целом. Радует, что власти региона поддержали этот проект. Надеюсь, это станет сигналом другим федерациям, что нужно проявлять инициативу для развития других видов. Алтайский край, безусловно, богат на талантливых людей. Проблема бывает в том, что не всегда удается огранить алмаз и превратить его в бриллиант. Будем верить, что спортсмены, тренеры и спортивные функционеры будут чаще находить общий язык, и имена спортсменов Алтайского края будут чаще звучать на международной арене.
Сергей Каменский,
заслуженный мастер спорта России по пулевой стрельбе, серебряный призёр Олимпийских игр, неоднократный чемпион мира:
Новость о проведении этапа Кубка мира, который ещё и превратится в решающую битву за олимпийские лицензии, приятно удивила. Честно говоря, даже не ожидал, что у нас может проходить нечто подобное. Вдуматься только: в Барнауле достраивают мегакрутой комплекс, на котором через год соберётся тысяча спортсменов со всего мира! Гордость охватывает, конечно.
Кубок мира — это, безусловно, очень привлекательные соревнования. Как для участников, так и для туристов, болельщиков. В целом общий уровень развития спорта это, конечно, подтянет. Хотя я не думаю, что Алтайский край в плане спортивной инфраструктуры где-то далеко в списке. И после Кубка мира обязательно поднимемся ещё выше!
Мне говорили, что в России есть всего три крупных и оснащённых современным оборудованием гребных каналов: в Москве, Краснодаре и у нас. Раз уж забабахали такой объект, выцарапали право проведения турнира в конкуренции с другими странами, то обязательно проведут соревнования на самом высоком организационном уровне. По-другому и быть не может. Уверен, что организаторы вложат колоссальные силы и средства, сделают так, чтобы ведущие гребцы планеты захотели к нам ещё приехать.На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов»Дмитрий Лямзин
Обычно, когда говорю моим зарубежным соперникам, что живу на Алтае, то они всегда спрашивают: «А где это?». Когда узнают, что в Сибири, то чаще всего следует вопрос: «Это где морозы и медведи?» (смеётся). Многие на самом деле думают, что у каждого сибиряка есть ручной медведь, шапка-ушанка и балалайка. Возможно, теперь за нашим регионом закрепится стойкая ассоциация, связанная с развитием именно гребного спорта.
Если проводить аналогии с пулевой стрельбой, то таких международных турниров, где разыгрываются олимпийские лицензии, в России ещё тоже не было. Не знаю, с чем это связано. Возможно, просто нет таких крупных объектов, которые могли бы принять соревнования подобного статуса.
Сергей Шубенков,
заслуженный мастер спорта России по лёгкой атлетике, участник Олимпийских игр, чемпион мира в барьерном спринте:
На мой взгляд, представить, насколько крутое событие нас ждет в следующем году, будет проще, если вспомнить, как здорово было на гребном канале в Барнауле два года назад во время проведения «Кубка чемпионов». Все, кто успели побывать там за два дня соревнований, не сомневаюсь, сохранили только положительные эмоции. Я искренне радовался, что первый опыт проведения международных соревнований прошел на высоком уровне и даже по-спортивному позавидовал, что нам, легкоатлетам, о чем-то подобном остается только мечтать.
Тот факт, что этап Кубка мира превратился в решающий отборочный старт перед Олимпиадой, не только повышает градус конкуренции, но и степень ответственности организаторов турнира. Очень хочется верить, что все будет подготовлено на высоком уровне. Если у меня будет возможность, то я обязательно найду время приехать на гребной канал и поддержать спортсменов. А тем болельщикам, кто пока не особо знаком с нюансами гребного спорта, советую изучить основные правила. На мой взгляд, смотреть греблю, как и нашу легкую атлетику, намного интереснее, если знать азы этого вида спорта. В конце концов, российских спортсменов нужно изучить, чтобы поддерживать наших героев в следующем мае!
А самое главное наследие этого турнира — не только в современной инфраструктуре для занятий спортом вообще и греблей, в частности. А в том, что мальчишки и девчонки придут в спортшколы, и из кого-то из них в будущем вырастут большие чемпионы.
Елена Шалина,
мастер спорта международного класса России по лыжным гонкам, судья Олимпийских игр и чемпионатов мира:
Этап Кубка мира, да еще и отборочный на Олимпиаду — значимое событие для всего Алтайского края. Но и ответственность большая. Мне вспоминается этап Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени — был очень высокий уровень организации соревнований и четкое взаимодействие между судьями, службой безопасности, волонтерами, сотрудниками пресс-центра. Думаю, и организаторам международного турнира по гребле в Барнауле удастся подготовиться по высшему разряду. Тем более что и у самих уже опыт есть.
А в чем можно не сомневаться уже сегодня, так это в сибирском гостеприимстве! Уверена, барнаульцы встретят гостей с открытым сердцем. Надеюсь, у туристов из других регионов России и из других стран будет время и возможности познакомиться поближе не только со столицей края, но и с его прекрасной природой.