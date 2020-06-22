Звезды алтайского спорта поддержали проведение этапа Кубка мира по гребле в 2021 году

Этап Кубка мира в Барнауле по спринту на каноэ пройдет с 20 по 23 мая в Барнауле и станет отборочным к Олимпийским играм в Токио. На Алтае в 2021 году будут разыграны олимпийские лицензии на главный старт четырехлетия. Такое заявление сделала IFC (Международная федерация каноэ). Крупное спортивное событие уже сегодня вызывает большой интерес и поддерживается известными спортсменами региона.

Татьяна Ильюченко,

председатель комитета АКЗС по социальной политике , заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам , чемпион Паралимпийских игр:

Татьяна Ильюченко на представлении врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 1 июня 2018 года. Анна Зайкова

Считаю, что проведение таких знаковых международных соревнований — это классная история не только для гребного спорта, но и всего спорта Алтайского края. Это великолепная возможность позиционировать регион не только на всероссийском, но и международном уровне, отличный шанс привлечь внимание тысяч жителей Алтайского края и всей страны к спортивной сфере в целом.

— В своё время вы участвовали в соревнованиях самого высокого уровня. Что бы подсказали организаторам?

Я ведь смотрела тогда глазами спортсмена. А что для него главное? Чтобы были достойные места проживания и нормальная логистика: удобно и быстро доехать до места соревнований, в комфортных условиях дождаться на стадионе старта. Часто организаторы из чувства гостеприимства стараются создать для участников насыщенную внеспортивную программу, но у атлетов другие задачи — им важнее всего качественно выступить. И потом, гребцы, как и лыжники, не слишком избалованные люди. Другое дело, зрители. Что по-настоящему круто в этой истории, так это то, что в Барнауле будут разыгрываться олимпийские лицензии. С кем бы я ни разговаривала из представителей других видов спорта, почти у всех чувство белой зависти к гребцам. Не скрою, встречала и другие мысли: сейчас гребцам все деньги отдадут, а нам не достанется. Но надо отдать должное Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ, и, конечно, краевой федерации этого вида спорта и ее председателю, Юрию Вениаминовичу Шамкову — они эту тему прокачали, продавили. Это же невероятные усилия! Надо же было доказать не только здесь в крае, что возможно провести такие старты, но и убедить весь мир, что Барнаул — город в далекой Сибири — самое подходящее место для розыгрыша путёвок на Олимпийские игры. И это, повторюсь, очень круто! Это, можно сказать, новая глава в спортивной жизни нашего региона.

Виталий Денисов,

мастер спорта международного класса России по лыжным гонкам , участник Олимпийских игр , бронзовый призёр чемпионата мира:

Виталий Денисов , лыжник , участник Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. Олег Богданов

Мне кажется, чем больше таких мероприятий, тем лучше. Это престиж страны, престиж края. Вряд ли мероприятие принесёт прибыль, но точно для людей будет праздник. Был же у нас уже «Кубок чемпионов» по гребле в 2018 году, сколько зрителей собралось! Дмитрий Губерниев приезжал комментировать. Надо, чтобы у зрителей была не только возможность похлопать спортсменам, но и как-то занять себя до начала соревнований, в паузах между стартами и после того, как вся спортивная часть закончится. Хорошо бы организовать развлекательные мероприятия для детей, конкурсы для взрослых.

«Кубок Чемпионов» по гребле в Барнауле Анна Зайкова

Иван Нифонтов,

депутат Барнаульской городской Думы , заслуженный мастер спорта России по дзюдо , бронзовый призёр Олимпийских игр , чемпион мира:

Дзюдоист Иван Нифонтов. Олег Богданов

Я счастлив, что к нам приедут представители элиты гребного спорта, который на самом деле, является очень зрелищным видом, просто не раскрученным до уровня футбола, хоккея или биатлона. Не сомневаюсь, что интерес к гребле поднимется после того, как болельщики увидят весь драйв соревнований. Здорово, что именно на алтайской земле начнется путь будущих олимпийских чемпионов, ведь на этапе Кубка мира в Барнауле будет разыгрываться 6 лицензий на Олимпиаду в Токио. Значимость этого события для Барнаула и всего региона трудно переоценить. Очевидно, что ничего сравнимого по масштабу у нас до сих пор не проводилось в спортивной сфере. Это Событие с большой буквы. Подчеркну, что с этапом Кубка мира по гребле в наш край приходит по-настоящему большой спорт, это приятно и вселяет надежду, что даст дополнительный толчок развитию не только гребле, но и спорту в целом. Радует, что власти региона поддержали этот проект. Надеюсь, это станет сигналом другим федерациям, что нужно проявлять инициативу для развития других видов. Алтайский край, безусловно, богат на талантливых людей. Проблема бывает в том, что не всегда удается огранить алмаз и превратить его в бриллиант. Будем верить, что спортсмены, тренеры и спортивные функционеры будут чаще находить общий язык, и имена спортсменов Алтайского края будут чаще звучать на международной арене.

Сергей Каменский,

заслуженный мастер спорта России по пулевой стрельбе , серебряный призёр Олимпийских игр , неоднократный чемпион мира:

Сергей Каменский. altairegion22.ru

Новость о проведении этапа Кубка мира, который ещё и превратится в решающую битву за олимпийские лицензии, приятно удивила. Честно говоря, даже не ожидал, что у нас может проходить нечто подобное. Вдуматься только: в Барнауле достраивают мегакрутой комплекс, на котором через год соберётся тысяча спортсменов со всего мира! Гордость охватывает, конечно. Кубок мира — это, безусловно, очень привлекательные соревнования. Как для участников, так и для туристов, болельщиков. В целом общий уровень развития спорта это, конечно, подтянет. Хотя я не думаю, что Алтайский край в плане спортивной инфраструктуры где-то далеко в списке. И после Кубка мира обязательно поднимемся ещё выше! Мне говорили, что в России есть всего три крупных и оснащённых современным оборудованием гребных каналов: в Москве, Краснодаре и у нас. Раз уж забабахали такой объект, выцарапали право проведения турнира в конкуренции с другими странами, то обязательно проведут соревнования на самом высоком организационном уровне. По-другому и быть не может. Уверен, что организаторы вложат колоссальные силы и средства, сделают так, чтобы ведущие гребцы планеты захотели к нам ещё приехать. На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин Обычно, когда говорю моим зарубежным соперникам, что живу на Алтае, то они всегда спрашивают: «А где это?». Когда узнают, что в Сибири, то чаще всего следует вопрос: «Это где морозы и медведи?» (смеётся). Многие на самом деле думают, что у каждого сибиряка есть ручной медведь, шапка-ушанка и балалайка. Возможно, теперь за нашим регионом закрепится стойкая ассоциация, связанная с развитием именно гребного спорта. Если проводить аналогии с пулевой стрельбой, то таких международных турниров, где разыгрываются олимпийские лицензии, в России ещё тоже не было. Не знаю, с чем это связано. Возможно, просто нет таких крупных объектов, которые могли бы принять соревнования подобного статуса.

Сергей Шубенков,

заслуженный мастер спорта России по лёгкой атлетике , участник Олимпийских игр , чемпион мира в барьерном спринте:

Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов провели пресс-конференцию для журналистов и болельщиков Сергей Бутин

На мой взгляд, представить, насколько крутое событие нас ждет в следующем году, будет проще, если вспомнить, как здорово было на гребном канале в Барнауле два года назад во время проведения «Кубка чемпионов». Все, кто успели побывать там за два дня соревнований, не сомневаюсь, сохранили только положительные эмоции. Я искренне радовался, что первый опыт проведения международных соревнований прошел на высоком уровне и даже по-спортивному позавидовал, что нам, легкоатлетам, о чем-то подобном остается только мечтать. Тот факт, что этап Кубка мира превратился в решающий отборочный старт перед Олимпиадой, не только повышает градус конкуренции, но и степень ответственности организаторов турнира. Очень хочется верить, что все будет подготовлено на высоком уровне. Если у меня будет возможность, то я обязательно найду время приехать на гребной канал и поддержать спортсменов. А тем болельщикам, кто пока не особо знаком с нюансами гребного спорта, советую изучить основные правила. На мой взгляд, смотреть греблю, как и нашу легкую атлетику, намного интереснее, если знать азы этого вида спорта. В конце концов, российских спортсменов нужно изучить, чтобы поддерживать наших героев в следующем мае! А самое главное наследие этого турнира — не только в современной инфраструктуре для занятий спортом вообще и греблей, в частности. А в том, что мальчишки и девчонки придут в спортшколы, и из кого-то из них в будущем вырастут большие чемпионы.

Елена Шалина,

мастер спорта международного класса России по лыжным гонкам , судья Олимпийских игр и чемпионатов мира:

Елена Шалина.