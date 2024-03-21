21 марта
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Жизнь

Лиловых британских котят продают в Барнауле

Малышей британцев продают в Барнауле. Объявление разместили на "Авито".

Лиловых британских котят продают в Барнауле.
Лиловых британских котят продают в Барнауле.
"Авито"

Котята родились полтора месяца назад.

При этом малыши очень крупные, с великолепной плюшевой шерстью и яркими глазами.

Животные подрастают в домашних условиях, в тепле и уюте.

Все котята здоровы, социализированы, привиты импортными вакцинами по возрасту, приучены к лотку и когтеточке, а также имеют документы.

При покупке дают консультации по содержанию и уходу за котятами.

Ранее сообщалось, что забавных уток, которые радуются лужам, показали в барнаульском зоопарке.

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