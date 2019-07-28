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Жизнь

«Невысокий культурный уровень». Лингвист назвала самые частые ошибки в речи россиян

Профессор кафедры сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова составила рейтинг самых популярных ошибок в речи россиян. Об этом пишет «Российская газета».

Русский язык
Русский язык
CC0

На первом месте в списке оказалось ударение на «о» в слове «звонит». По словам лингвиста, неправильное произношение «выдает невысокий культурный уровень человека». В топ-3 попало использование просторечий «ихний» и «евонный» (уральские диалектизмы), а также просторечия «ложить» и «плотить».

Эксперт напомнила, что слова «ложить» не существует. Оно используется только с приставкой — «положить», «переложить» и так далее. Еще одна частая ошибка — «договора» с ударением на «А». Правильно говорить «договОры».

Среди прочих типичных «стыдных» ошибок в речи Блинова выделила использование слова «экспрессо» вместо «эспрессо», неправильное употребление «одеть» и «надеть» (правильно: кого-то одеть, а на себя — надеть) и ударение в слове «торты» (ставится на букву О).

Блинова также привела в пример некоторые перлы: «в двухтысячно первом году» и «мы стали более лучше одеваться».

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