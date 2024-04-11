11 апреля
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Жизнь

Линия перемены даты: мэр города предложила вместо 24 часов жить дольше на 120 минут

Самый северный регион Норвегии — находится за полярным кругом — попросил Еврокомиссию дать указание властям государства одобрить создание часового пояса с 26-часовым днем вместо 24-часового, пишет Politico.

Фьорд, Норвегия.
Фьорд, Норвегия.
ru.wikipedia.org

Обращение составила мэр города Вадсе Венче Педерсен.

Это поможет повысить значимость местных ценностей, увеличить проводимое с семьей время, уверена мэр. А также привлечь сюда новых жителей — чтобы чаще видеться с родственниками, указывает РБК.

И это будет более спокойная и лучшая повседневная жизнь, чем в мегаполисе.

Однако часовые пояса — дело самих стран, поэтому маловероятно, что просьба региона будет удовлетворена. Время покажет.

Ранее сообщалось, что единый часовой пояс установят в Казахстане. Вместо двух часовых поясов республика будет жить по одному.

Теперь часовым поясом будет UTC+5. На севере страны использовали UTC+6.

В Москве будет на два часа меньше, чем в Казахстане, вне зависимости от региона.

Линия перемены даты

Отсчет часовых поясов ведется от Гринвича — условной нулевой линии в «плюс» (к востоку) и в «минус» (к западу). Но, так как Земля круглая, существует место, где часовые пояса сходятся, где встречаются «сегодня» и «завтра». Это место называется «линия перемены даты» и проходит она через Тихий океан.

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