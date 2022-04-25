Липкий конфликт. Как алтайским медовым компаниям приходится в судебном порядке отстаивать происхождение своего продукта

В 2015 году появился бренд «Алтайский мед». Он стал одним из первых нейминговых в регионе. «Нейминговый» (НМПТ) — значит, что в названии указано место производства. Это нужно для того, чтобы еще с этикетки заявить покупателю о том, что этот товар — точно качественный и «родной». Altapress.ru разобрался, почему сегодня компании нужно судиться с конкурентами, чтобы доказать, что ее мед действительно алтайский.

Кто и за что подал в суд

На данный момент, в краевом Арбитражном суде на рассмотрении находятся сразу несколько исков от «Алтайского пчелоцентра» в адрес своих же конкурентов — местных производителей лакомства.

Справка Наименование места происхождения товара (НМПТ) необходимо для обозначения территории его производства. Что, в свою очередь, вызывает у покупателя стойкую ассоциацию и делает продукт уникальным. Понятие НМПТ раскрывается в статье 1516 ГК РФ.

Таких, как «Дары Алтая» и ООО «Алтайская компания «Медовый край». К слову, обе организации занимают значительное место на «сладком» рынке.

«Алтайский пчелоцентр» требует: «Обязать ответчиков в течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу изъять из оборота и уничтожить за свой счёт контрафактный товар, этикетки, упаковки товаров, на которых размещено наименование места происхождения товара «Алтайский мёд» или иные обозначения, сходные с ним до степени смешения».

Суть конфликта в том, что истец имеет право на использование НМПТ «Алтайский мед», а ответчики — еще нет.

Наряду с этим, представители «Даров Алтая», и ООО «Алтайская компания «Медовый край» уверяют, что продукция, которую они реализуют, была добыта и расфасована исключительно на территории нашего региона.

Мед. Пасека. СС0

Иван Осипов,

директор компании «Дары Алтая»:

— Мед, который мы производим, по своим свойствам соответствует бренду «Алтайский мед», и это подтверждается заключением Министерства сельского хозяйства РФ ( от 22.11.2021 №ОЛ-21−26/21443)

О том же самом говорит и Вадим Горшенин, руководитель ООО «Алтайская компания «Медовый край».

Кроме того, по итогам 2020 года этот производитель стал одним из лидеров по экспорту меда.

Документы и требования

Алтайский мед обладает уникальным составом, которым не может похвастаться «конкурент» из любой другой точки страны. Причина этому — уникальная природа края.

Благодаря своим неповторимым свойствам, продукт давно стал известен не только во всей России, но и в мире. В таком случае, появление недобросовестных производителей было ожидаемо.

Однако в 2015 году Роспатент зарегистрировал НМПТ «Алтайский мед». Первым право использовать бренд получил кооператив «Алтай — медовый край».

В том же году выяснилось, что получить это уникальное право может любое лицо, которое в границах того же географического объекта производит товар.

Мед. Пчелы. СС0

«Кооператив, зарегистрировав такое право, на законных основаниях может потребовать от продавцов сомнительного «алтайского» мёда документы, удостоверяющие его место происхождения. Если подтвердить происхождение не удастся, то кооператив имеет право обратиться в суд и привлечь к ответственности недобросовестного продавца», — пояснили в «Алтайпищепроме».

По данным ведомства, еще в 2020 году соответствующим НМПТ владели всего несколько компаний. Среди них: «Алтай — медовый край», «Алтайский пчелоцентр», «Меда Алтая», ИП Ширяев А.В., ИП Ревякин А.В.

Сегодня, по словам Вадима Горшенина, руководителя ООО «Алтайская компания «Медовый край», НМПТ владеют около десяти производителей.

Спикеры отмечают, что одна из значительных сложностей в оформлении права — слишком длительное оформление необходимых документов.

Например, «Медовому краю» уже не раз отказали в том, чтобы принять необходимые бумаги. Горшенин считает, что основания к этому имеют сугубо формальный характер.

Что касается компании «Дары Алтая», то заявка от них появилась в Роспатенте еще в конце 2021 года. Рассматривать будут в течение 2022 года. Стоит отметить, что соответствующее заключение Минсельхоза организация получила. В нем сказано, что продукция отвечает всем стандартам качества.

Мед. СС0

Мотив истца

Важно уточнить, что Иван Осипов и Вадим Горшенин признают, что использовали НМПТ до получения права на него.

Однако, по мнению, Осипова, это — не истинная причина судебного удара в его компанию. Собеседник считает, что «Алтайский пчелоцентр» просто пытается убрать или нанести урон важным игрокам рынка.

Иван Осипов,

директор компании «Дары Алтая»:

— В первую очередь — это уничтожить товар. Нам придется отозвать и буквально выбросить мёд, который ещё не успели продать. Это колоссальные убытки. Кроме того, мы можем получить штраф. И так как компания — юридическое лицо — могут обязать заплатить за это нарушение миллионы рублей.

Вадим Горшенин, руководитель ООО «Алтайская компания Медовый край» разделяет мнение коллеги.

Вадим Горшенин,

руководитель ООО «Алтайская компания «Медовый край»:

— Каждая из компаний, имеющих НМПТ, будет вправе обратиться к нам за компенсацией потенциального ущерба, который мы якобы нанесли им, торгуя натуральным алтайским медом, но не имея бумажного разрешения называться алтайским. Это уже смахивает на зачистку конкурентов.

Суд , правосудие. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Информация из открытых источников указывает на то, что товарооборот компаний Осипова и Горшенина существенно превышает показатель производителя-истца.

Кроме того, у «Алтайского пчелоцентра» есть еще одно требование. А именно — раскрыть коммерческую тайну. Например, данные системы «Меркурий».

Вадим Горшенин,

руководитель ООО «Алтайская компания «Медовый край»:

— Там отражены все наши поставщики, покупатели и контрагенты, все объемы. Это огромная база, которую мы формировали годами упорной работы. Такие вещи вообще-то стоят денег. А мы вот так просто должны будем ею поделиться с конкурентами. И докажи потом, что они не используют ее для личных целей: не переманят клиентов и партнеров.

В случае удовлетворения иска, «Алтайский пчелоцентр» получит данные от ответчика по первому требованию в течение трех дней.

Разумеется, по закону использовать эту информацию в коммерческих целях «Пчелоцентр» не может.

Собеседники уверяют, что все перечисленное может привести к развалу их бизнеса.

Мед. Пасека. Пчеловод. СС0

Это еще не конец

Интересно, что «Алтайский пчелоцентр» подавал в суд не только на «Дары Алтая» и «Медовый край». Досталась также ИП Рашевский. Истец требовал «изъять из оборота и уничтожить за свой счёт контрафактный товар, этикетки, упаковки товаров».

Исходя из данных на сайте краевого Арбитражного суда, стороны пришли к мировому соглашению на условиях истца. Информации о том, что договоренности исполнены, нет.

Главы «Даров Алтая» Иван Осипов и «Медового края» Вадим Горшенин также рассказали, что пытались пойти с «Алтайским пчелоцентром» на мировую: на условиях, которые были бы выгодны всем участникам конфликта. На данный момент переговоры продолжаются, поскольку, по словам спикеров, еще не принесли необходимых результатов.

Добавим, что в апреле 2022 года Иван Осипов письменно обратился к губернатору Виктору Томенко и попросил защитить честных производителей настоящего алтайского меда.

В обращении говорится: «Регистрация алтайскими предприятиями права на использование НМПТ «Алтайский мёд» должна быть направлена на защиту потребителей от контрафактной пчелопродукции, произведенной в других регионах и не соответствующей по своим свойствам бренду, а не на устранение конкурентов».

Директор компании «Дары Алтая» уверен, что подобные ситуации могут значительно ухудшить положение местных предпринимателей.

Руководитель ООО «Алтайская компания «Медовый край» в скором будущем тоже планирует обратиться к главе региона.