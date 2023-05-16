Лиса с лисятами захватили дачный участок в Алтайском крае

Татьяна, хозяйка участка, каждый день видит семью лис под окнами.
Лиса приносит малышам мышей и крадет соседских куриц.
Женщина пыталась бороться с захватчиками звоном колокольчиков, но лисьей семье совершенно нет дела до звуков.
Лисята похожи на обычных щенят: бегают на веранду, воруют обувь.
Пока хозяйка дачи смеется, что животные еще маленькие и ничего не боятся. Но женщина опасается, что вскоре они подрастут, и бояться придется уже ей.
Ранее стало известно, какую жизнь ведут обитатели барнаульского зоопарка.