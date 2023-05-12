12 мая
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Жизнь

Павлин Сахарок из барнаульского зоопарка устал от старой жизни и переехал в новое место

Белый павлин Сахарок устал от старой жизни и захотел перемен в барнаульском зоопарке "Лесная сказка". Он переехал в новое место, сообщает пресс-служба зоопарка.

Белый павлин Сахарок
Белый павлин Сахарок
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка"

Не стоит волноваться - Сахарок все еще живет в барнаульском зоопарке. Павлин переехал из уличного вольера на мини-ферму.

"Наш Сахарок заявил, что пресытился прежним местом жительства, и потребовал переезда на мини-ферму", - сообщают сотрудники зоопарка.

Зная упертый характер Сахарка, сотрудники зоопарка не стали с ним спорить. Иначе он сбежит на мини-ферму самостоятельно, как сделал это в августе 2022 года. Тогда он попробовал сбежать из вольера.

Сахарок уже познакомился со своими новыми соседями - индюками и гордо демонстрирует новое оперение посетителям.

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