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Жизнь

Лысый против седого. За что Никита Михалков прилюдно высмеял Киркорова

Режиссер Никита Михалков выступал на открытии Московского международного кинофестиваля и допустил небольшую оговорку, сведя все на шутку про Киркорова.

Никита Михалков
Никита Михалков
Скрин с YouTube

Так, Михалков (он же и президент ММКФ) назвал кинофестиваль 143-м, а он, на самом деле, всего лишь 43-й.

Интересно, что оправдался он за очень изящно, заявив, что его внимание отвлекла внешность певца Филиппа Киркорова.

«Я просто увидел совершенно седого Киркорова и решил, что у нас 143 фестиваль. Хочу сказать спасибо всем тем, кто пришел сюда. Особенно тем, кто приехал в это тяжелое для всех время», — заявил Михалков.

Однако такая шутка короля российской эстрады не обидела, а повеселила. В своем Instagram Киркоров написал, что ему приятно ассоциироваться у самого Никиты Михалкова с будущим, сообщает «Рамблер».

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