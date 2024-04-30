Ливень и грозы. Какая погода будет в Алтайском крае 30 апреля

Погода в Алтайском крае
Ночью в регионе температура составила 1-6 градусов выше нуля.
На большей части региона кратковременные, местами сильные дожди, грозы.
Ветер северо-западный, 8-13 м/с, порывы 18-23 м/с, по югу и востоку местами порывы 25-27 м/с.
Днем температура повысится до 7-12 градусов тепла. В отдельных районах кратковременные, по югу местами сильные дожди, грозы.
Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Погода в Барнауле
Ночью в столице региона температура составляла +1,+3 гр. Кратковременный дождь.
Ветер западный, 8-13 м/с, в начале ночи порывы до 18 м/с.
Днем температура составит 7-9 градусов тепла. Преимущественно без осадков.
Ветер западный, 4-9 м/с.
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