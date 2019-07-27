Ливень, смог и дым от шашлыка. Как Шукшинский фестиваль встречает гостей

Уже с раннего утра стало понятно, что фестиваль обещает стать массовым мероприятием. Количество гостей постоянно увеличивается, а на улице, отведенной для торговле, и вовсе не протолкнуться. Гости постепенно стекаются к местному стадиону, где работает традиционная «казачья» площадка. Здесь пройдет межрегиональный фестиваль народного творчества «Правда Шукшина».
Гуляющих не испугал даже густой сростинский туман, который обернулся сильным дождем. Гости смогли укрыться в торговых палатках. По случаю им предлагают сувенирную продукцию и та, что по 100−150 рублей пользовалась спросом. Люди покупают маленькие валеночки, брелочки, значки, магниты с Шукшиным, в том числе деревянные ручной работы. Что подороже, например, колоритные тряпичные куклы, ажурные шали и портреты «виновника торжества», продаются труднее.
Также многие участники Шукшинского фестиваля побывали в музее Василия Макаровича Шукшина. Представленные экспонаты настолько заинтересовали их, что даже отключившийся свет и вой противопожарной сирены не выгнал на улицу тех, кто не закончил экскурсию.
Особыми точками притяжения стали церковь и Центр Здоровья. Это палатка, в которой желающие могли измерить свое давление, пульс и узнать другие показатели.
Смог, который вторую неделю висит над Алтайском краем, отмечен и в Сростках. Только здесь его разбавляет ароматный дым от шашлыков. Куриные предлагаю за 200 рублей, а из свинины за 250.