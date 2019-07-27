Ливень, смог и дым от шашлыка. Как Шукшинский фестиваль встречает гостей

27 июля алтайское село Сростки встретило гостей Шукшинского фестиваля особенно радушно. Прибывших заботливо укрывали в палатках и музеях от ливня, развлекали инсталляциями с деревенскими мотивами и предлагали недорогую, но душевную сувенирку, передают корреспонденты altapress.ru.

Уже с раннего утра стало понятно, что фестиваль обещает стать массовым мероприятием. Количество гостей постоянно увеличивается, а на улице, отведенной для торговле, и вовсе не протолкнуться. Гости постепенно стекаются к местному стадиону, где работает традиционная «казачья» площадка. Здесь пройдет межрегиональный фестиваль народного творчества «Правда Шукшина».

Шукшинский фестиваль. 2019 год. altapress.ru

Гуляющих не испугал даже густой сростинский туман, который обернулся сильным дождем. Гости смогли укрыться в торговых палатках. По случаю им предлагают сувенирную продукцию и та, что по 100−150 рублей пользовалась спросом. Люди покупают маленькие валеночки, брелочки, значки, магниты с Шукшиным, в том числе деревянные ручной работы. Что подороже, например, колоритные тряпичные куклы, ажурные шали и портреты «виновника торжества», продаются труднее.

Также многие участники Шукшинского фестиваля побывали в музее Василия Макаровича Шукшина. Представленные экспонаты настолько заинтересовали их, что даже отключившийся свет и вой противопожарной сирены не выгнал на улицу тех, кто не закончил экскурсию.

Шукшинский фестиваль. 2019 год. altapress.ru

Особыми точками притяжения стали церковь и Центр Здоровья. Это палатка, в которой желающие могли измерить свое давление, пульс и узнать другие показатели.

Шукшинский фестиваль. 2019 год. altapress.ru

Смог, который вторую неделю висит над Алтайском краем, отмечен и в Сростках. Только здесь его разбавляет ароматный дым от шашлыков. Куриные предлагаю за 200 рублей, а из свинины за 250.