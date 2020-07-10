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Жизнь

Ливни, град и ветер под 80 км/ч обрушатся на Алтайский край

Сильные дожди, мощный ветер и град ожидаются в Алтайском крае в пятницу, 10 июля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Гроза в Барнауле.
Гроза в Барнауле.
altapress.ru

«На большей части территории кратковременные, местами сильные дожди, грозы, возможен град. В утренние часы местами туман», — говорится в прогнозе синоптиков.

Дневные температуры составят +21…+26 градусов, местами по югу будет до +31 градуса.

Также жителей региона предупреждают о сильном ветре. Местами ожидаются порывы до 21 метра в секунду (более 75 километров в час).

В Барнауле также прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Температура в краевой столице составит +24…+26 градусов. Порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду.

В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.

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