Ливни, град и ветер под 80 км/ч обрушатся на Алтайский край

«На большей части территории кратковременные, местами сильные дожди, грозы, возможен град. В утренние часы местами туман», — говорится в прогнозе синоптиков.
Дневные температуры составят +21…+26 градусов, местами по югу будет до +31 градуса.
Также жителей региона предупреждают о сильном ветре. Местами ожидаются порывы до 21 метра в секунду (более 75 километров в час).
В Барнауле также прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Температура в краевой столице составит +24…+26 градусов. Порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду.
В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.