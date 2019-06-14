Ливни, грозы, град: в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

В регионе 15 и 16 июня ожидают дожди, местами сильные, в предгорьях очень сильные ливневые дожди, грозы и град. Кроме того, прогнозируют усиление ветра до 23 м/с.

По данным алтайского ЦГМС днем 15 июня в регионе температура воздуха составит +17…+22 градуса, в южных районах +22…+27 градусов. А днем 16 июня столбик термометра покажет +13…+18 градусов, в юго-восточных районах +18…+23 градуса.

В МЧС советуют

При граде следует по возможности не выходите на улицу, в помещении держитесь дальше от окон. На улице лучше укрыться в капитальном строении, а не под деревьями, т.к. велик риск попадания в них молнии. Автомобилистам рекомендовано припарковаться на обочине.

Сильный ветер лучше переждать в капитальном строении. На улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдать скоростной режим и дистанцию от других участников движения.

При грозе нужно припарковаться так как в таких условиях ухудшается видимость на дороге и сцепление с полотном. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.