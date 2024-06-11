Два дня без дождя за плечами — недолго "музыка играла". Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае на 11 июня.

Ожидаются ливни, грозы, возможен град. Порывы шквалистого ветра достигнут 27 метров в секунду. Направление ветра — юго-западное.

Дневная температура воздуха в регионе достигнет 28 градусов тепла, в Барнауле —26.

Между тем названа точная дата, когда начнется лето и закончатся дожди в Западной Сибири.

Так, 13-14 июня температура уже будет значительно повышаться днем. Осадки еще будут, но меньшей интенсивности. Температура будет выше плюс 25 градусов тепла.

Центр циклона находится прямо над Западной Сибирью. Лето без дождей наступит не раньше середины июня, предупредили синоптики.

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