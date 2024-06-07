Лето наступит не раньше середины июня, предупредили синоптики. Первый погожий день ждут 12 июня, указывает vn.ru.

Точнее, 13-14 июня температура уже будет значительно повышаться днем. Осадки еще будут, но меньшей интенсивности. Температура будет выше плюс 25 градусов тепла.

Центр циклона находится прямо над Западной Сибирью.

10 и 11 июня циклон начнет смещаться на восток, интенсивность осадков снизится, фон температур будет постепенно расти.

Синоптики уверяют — заморозки в регион этим летом уже не вернутся.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае ожидается ухудшение погоды. В регион придут дожди, грозы и сильный ветер, рассказали в МЧС.

В МЧС рекомендуют переждать непогоду в капитальном строении. При нахождении дома нужно закрыть окна.

Рекламные щиты обходить, под деревьями не прятаться. Кроме того, с аккуратностью нужно ходить возле стен домов — с крыш могут падать конструкции зданий.

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