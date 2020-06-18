Ливни с градом и ветром более 80 км/ч обрушатся на Алтайский край

Краевой Гидрометцентр передал прогноз-консультацию, в котором говорится, что в эти дни в регионе ожидаются дожди, грозы, местами сильные ливневые дожди, град и усиление ветра до 23 метров в секунду (свыше 80 километров в час).
Днем 18 июня в крае будет +22…+27 градусов. В ночь на 19 июня в регионе прогнозируются температуры +9…+14 градусов, днем в пятницу ожидается +15…+20 градусов, по юго-востоку до +25 градусов.
Согласно предварительным данным, к выходным в крае станет еще прохладнее. В ночь на субботу, 20 июня, температура воздуха составит всего +3…+8 градусов, днем будет +13…+18 градусов.
При этом в крае продолжает действовать штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.