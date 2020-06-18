Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 июня 17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Ливни с градом и ветром более 80 км/ч обрушатся на Алтайский край

Жителей Алтайского края предупреждают о неблагоприятных погодных условиях, которые прогнозируются на территории региона 18 и 19 июня.

Шторм. Ветер. Дождь.
Шторм. Ветер. Дождь.
СС0

Краевой Гидрометцентр передал прогноз-консультацию, в котором говорится, что в эти дни в регионе ожидаются дожди, грозы, местами сильные ливневые дожди, град и усиление ветра до 23 метров в секунду (свыше 80 километров в час).

Днем 18 июня в крае будет +22…+27 градусов. В ночь на 19 июня в регионе прогнозируются температуры +9…+14 градусов, днем в пятницу ожидается +15…+20 градусов, по юго-востоку до +25 градусов.

Согласно предварительным данным, к выходным в крае станет еще прохладнее. В ночь на субботу, 20 июня, температура воздуха составит всего +3…+8 градусов, днем будет +13…+18 градусов.

При этом в крае продолжает действовать штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость