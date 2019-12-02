Лыжный сезон торжественно стартовал в Барнауле: эмоциональный фоторепортаж с Трассы здоровья

Как обычно, торжество собрало огромное количество горожан самых разных возрастов. Сыграла свою роль и отличная погода, которая установилась в регионе.
Самым необычным гостем стал известный барнаульский «морж» Александр Зеленецкий, который выступил перед собравшимися на сцене, а затем принял участие в лыжном заезде на 25 километров в одних шортах, шапке и варежках.
Также гостей праздника ждали выступления музыкантов, аниматоры, конкурсы, угощения и многочисленные подарки. Как прошло открытие сезона на Трассе здоровья — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.