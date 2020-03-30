Лизинговая компания «Европлан»: объем сделок с дистанционными сервисами вырос на 14%

Самой популярной дистанционной услугой остаётся выбор автомобиля онлайн. В каталоге Автомаркет представлено более 64 тыс. единиц новых и подержанных автомобилей, коммерческого транспорта и спецтехники. Самыми востребованными остаются новые легковые автомобили. Подобрать автомобиль и сделать расчеты платежей по лизингу можно прямо на сайте. Получить одобрение и подписать документы можно также удаленно.
По всей России вырос спрос на услугу регистрации транспортного средства без участия клиента и его доставку, которая позволяет получить автомобиль, с номерами у своего дома или офиса.
Спрос на услугу прохождения ТО без участия клиента пока не изменился.
Компания «Европлан» давно и успешно развивает автоуслуги для наших клиентов и электронный документооборот. После заключения сделки любые вопросы можно решить дистанционно через сервис «Мой Европлан», которым уже активно пользуется каждый второй клиент.
АО «ЛК «Европлан»