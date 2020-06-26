Лизнуть шедевр: как алтайские собиратели марок охотятся за раритетами по 5 рублей

Портреты великих людей, картины известных художников и редкие животные — все это частые сюжеты для почтовых марок. Несмотря на то что необходимость в них уменьшилась, остаются коллекционеры, которые охотятся за интересными экземплярами. Корреспондент altapress.ru выяснил, где филателисты ищут интересные марки и почему цифровая среда не может убить это хобби.

Покупка марок на сдачу в магазине

С появлением соцсетей и электронной почты роль бумажных писем заметно ослабла. Но марки до сих пор остаются предметом для коллекций. А для некоторых — и делом жизни.

Барнаулец Александр Мальцев — филателист со стажем. Он начал собирать марки еще в 50-е годы, когда ему было девять лет. Александр признается, что страсть к коллекционированию передалась ему от бабушки. Первые экземпляры он приобрел на деньги со сдачи в магазине. Будучи ребенком, Александр специально покупал колбасы или масла чуть меньше, чем было нужно, а затем бежал на почту за гашеными марками.

Гашение — аннулирование почтовых знаков оплаты, сопровождающееся печатью. Гашеные марки стоят дешевле «чистых», неиспользованных.

Марки Предоставлено altapress.ru

Позднее коллекционер нашел новые образцы в крупном филателистическом магазине в Ижевске. С тех пор Александр коллекционирует марки, увлекается этим и по сей день.

Старший продавец барнаульского салона «Коллекционер» компании «Марка» Марина Чернышева объяснила, почему филателия так затягивает людей.

Марина Чернышева,

старший продавец салона «Коллекционер»:

Марки выпускаются довольно часто. Каждый месяц выходят новинки в честь разных праздников. Некоторые из них посвящены историческим событиям, что помогает изучать историю. Этим и интересуют.

Марки Предоставлено altapress.ru

Одних марок недостаточно

Для коллекционирования мало самих марок — филателисту требуется приобрести специальный инвентарь для них. В первую очередь это альбом — кляссер. Он имеет специальные прозрачные карманы, куда помещаются марки, а между страницами есть пергаментные листы для защиты образцов. Альбомы различаются по размеру и объему, что позволяет выбрать кляссер на любой вкус. Есть дополнение к ним: кулисы — плотный лист с прозрачной шторкой.

Для того чтобы филателист мог рассмотреть каждую деталь подробно, продаются лупы. С их помощью некоторые собиратели не только изучают марки, но и проверяют их на подлинность. Также для особо кропотливой работы специалисты покупают пинцет и даже перчатки, чтобы не испортить экземпляр отпечатками пальцев.

Марки Предоставлено altapress.ru

Любопытные марки Специалисты «Марки» рекомендуют обратить внимание на следующие образцы. 1 июня в рамках серии «Декоративно-прикладное искусство» в почтовое обращение вышли четыре марки с изображениями традиционной вышивки народов России. Стоимость — 30 рублей. 3 июня в почтовое обращение вышли четыре марки, посвященные палеонтологическому наследию России. На них изображены останки древних животных. Стоимость — 40 рублей. 11 июня в почтовое обращение вышла марка, посвященная Общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции Российской Федерации. Стоимость — 54 рубля.

Марка Предоставлено altapress.ru

Кусающиеся цены

На стоимость марок влияют разные факторы. В первую очередь это год выпуска. Марина Чернышева говорит, что некоторые экземпляры 2003 года можно приобрести всего за 5 рублей, а набор советских марок будет оценен в несколько тысяч.

Выставляют объявления о продаже коллекций и на «Авито». На сайте можно найти предложение марок с иллюстрациями греческих мифов за 60 рублей. А набор образцов времен царской России и СССР обойдется в тысячу.

Обращают внимание и на «чистоту» марки. Образец без почтового штампа ценится выше, чем гашеный. Так, чистая марка стоит 120 рублей, а со штампом — 60. Что примечательно, бракованные экземпляры, например с опечатками или неправильным рисунком, коллекционеры ценят больше. Такая марка часто является уникальной.

Марки Предоставлено altapress.ru

Марина Чернышева,

старший продавец салона «Коллекционер»:

Если марка вышла с ошибкой, то ее не выбрасывают, а продают коллекционерам. Такой экземпляр считается очень редким благодаря уникальному дефекту. В отличие от «правильных» марок он стоит дороже, и его всегда хотят получить в свою коллекцию филателисты.

Ау , ау , я тебя все равно найду

Специалисты могут приобрести новые марки разными способами.

Первый — купить в филателистических магазинах. В Барнауле таких существует несколько: салон «Коллекционер», магазины «Собиратель» и «Антик».

Второй — обменяться на встрече филателистов.

Третий — купить на барахолках. По субботам разные собиратели выставляют свои коллекции на продажу на площади Сахарова. А если человек не найдет того, что ему нужно, там, он может отправиться на самый большой блошиный рынок Барнаула на парковке экоярмарки ВДНХ.

Марка Предоставлено altapress.ru

Однако даже в такой сокровищнице вещей нелегко найти образцы для филателиста. Продавцов марок немного, и им приходится конкурировать с собирателями монет и значков, чьих столов гораздо больше.

Стоит понимать, что поставщики продают марки по разным ценам. В филателистических магазинах стоимость экземпляров закреплена в каталогах, а независимые продавцы устанавливают ее сами. Коллекционер Александр Мальцев рассказал, что на барахолке можно найти редкий образец всего за 200 рублей, хотя его настоящая стоимость определяется в несколько тысяч.

Марки Предоставлено altapress.ru

Новое применение маркам

К сожалению, коллекционирование начало терять свою былую популярность. По словам Марины Чернышевой, в Барнауле филателистов не очень много, около 50 человек. Однако марки не утратили своей востребованности. Теперь их часто покупают для своих открыток посткроссеры.

Посткроссинг — это проект, позволяющий людям делиться открытками с незнакомыми людьми по всему миру. По данным официального сайта посткроссинга, в нем задействовано 209 стран земного шара и почти 800 тыс. людей. Несколько сотен открыток приходит в разные уголки планеты всего за один час.

В истории марки использовались не только для оплаты почтовой пересылки, но даже для дизайна дома. В середине XX века в Калифорнии один пастор настолько был увлечен коллекционированием, что оклеил марками стены и потолки двух своих комнат. На это ушло около 150 тыс. образцов.