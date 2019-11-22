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Жизнь

Лобода попала на постер лидера группы Rammstein

Певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram постер, где она изображена вместе с участниками группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.

Светлана Лобода
Светлана Лобода
www.instagram.com/lobodaofficial/

На постере указано название группы, внизу указаны имена: Тилль Линдеманн, Петер Тэгтгрен, Лобода и Петер Стормаре. Подпись гласит «Frau & Mann» (женщина и мужчина).

В подписи Светлана Лобода не уточнила, что именно означает это изображение.

В 2018 году СМИ писали, что Лобода, возможно, беременна от солиста немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Что известно о Тилле Линдеманне и Петере Тэгтгрене

Тилль Линдеманн — немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен культовой метал-групп Rammstein и Lindemann, поэт.

Петер Тэгтгрен — шведский музыкант, композитор, мультиинструменталист, продюсер, режиссер клипов. Лидер дэт-метал группы Hypocrisy и создатель индастриал-метал проектa Pain.

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