Логотипом с истребителями Су-27 поздравила армия США своих военных летчиков

На логотипе изображены белые силуэты трех российских истребителей Су-27, взмывающих в небо на голубых и красных столбах реактивного пламени.
«С днем рождения, ВВС США!» — гласит подпись к изображению.
Happy Birthday U.S. Air Force!#AirForceBirthday #USAF pic.twitter.com/Y0LwK24DgH— U.S. Southern Command (@Southcom) September 18, 2021
В комментариях к публикации у Минобороны США спрашивают, когда ведомство успело заполучить советские истребители.
Также шутят, что, по всей видимости, хакеры взломали американскую армию и опубликовали изображение.
Кроме того, оборонному ведомству предложили в следующий раз подсказать своим дизайнерам другой вариант.
Think about it next time???? pic.twitter.com/sE8jA5OeiY— Subzero (@myklmdsn) September 19, 2021
ВВС США как отдельный вид войск сформировали 18 сентября 1947 года, до этого они находились в составе армии Штатов. Американские военно-воздушные силы отпраздновали свое 73-летие.