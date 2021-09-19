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Жизнь

Логотипом с истребителями Су-27 поздравила армия США своих военных летчиков

Южное командование Минобороны США опубликовало в своем Twitter логотип ко Дню формирования американских ВВС, сообщает РИА «Новости».

Логотип с истребителями Су-27 на день ВВС США.
Логотип с истребителями Су-27 на день ВВС США.
twitter.com/Southcom.

На логотипе изображены белые силуэты трех российских истребителей Су-27, взмывающих в небо на голубых и красных столбах реактивного пламени.

«С днем рождения, ВВС США!» — гласит подпись к изображению.


В комментариях к публикации у Минобороны США спрашивают, когда ведомство успело заполучить советские истребители.

Также шутят, что, по всей видимости, хакеры взломали американскую армию и опубликовали изображение.

Кроме того, оборонному ведомству предложили в следующий раз подсказать своим дизайнерам другой вариант.

ВВС США как отдельный вид войск сформировали 18 сентября 1947 года, до этого они находились в составе армии Штатов. Американские военно-воздушные силы отпраздновали свое 73-летие.

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