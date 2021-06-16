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Жизнь

Логово милоты. На Алтае случайно обнаружили пещеру с маленькими манулятами

Жители Кош-Агачского района Республики Алтай случайно наткнулись на логово с маленькими манулами — одного из самых скрытных представителей кошачьих в России. Обнаружить место их обитания — большая удача. Фото и видео с ними опубликовал WWF России в своем Instagram.

В новосибирском зоопарке родились котята манула.
В новосибирском зоопарке родились котята манула.
Сергей Казаков в vk.com/novosibirsk_zoo

Всего в пещере насчитали четыре мануленка. Это небольшой выводок — самка может принести и до десяти котят.

Малышам около месяца, мама пока кормит их молоком, но, скорее всего, уже начинает приносить им добычу — пищух.

Самки рядом с ними не было — скорее всего, она ушла на охоту.

На видео котята, заметив незнакомцев, попытались неуклюже залезть поглубже в пещеру. Местные жители тревожить их не стали — сделали несколько кадров и запись на телефон и ушли.

Точная численность манулов в России неизвестна. Последний раз диких кошек подсчитывали в 2009 году.

«Этим удивительным котам угрожает браконьерство: манул может селиться в норах сурков, где попадает в капканы, расставленные на грызунов местными жителями, манул страдает от степных пожаров, которые участились в условиях изменения климата, бродячие собаки и собаки скотоводов приносят урон популяциям манулов, животные могут отравиться, поедая грызунов, отравленных ради борьбы с вредителями полей», — сообщили WWF России.

Также Всемирный фонд дикой природы отметил, что планирует начать работу по сохранению вида в стране.

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