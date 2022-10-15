Локальная мода для сцены и жизни. В Барнауле прошел конкурс Fashion meet fashion

Отгремел первый Международный конкурс-фестиваль моды и искусства дизайна FASHION MEETS FASHION. Алтайский государственный университет впервые стал организатором модного события такого масштаба. Вуз стремится заявить о себе в такой сложной сфере, как фэшн-индустрия, дизайн, искусство.

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В Барнауле фестиваль проходил на нескольких площадках. В галерее «Универсум» работала арт-ярмарка, в концертном зале АлтГУ состоялось торжественное открытие конкурса, прошли мастер-классы экспертов отрасли.

На открытии Лариса Нехвядович, директор Института гуманитарных наук, сказала: «Конкурс ― это ключевая фаза большого проекта „Локальные фэшн-бренды в индустрии моды“. Мы как организаторы даем возможность молодым дизайнерам показать новые идеи и творческие решения коллекций одежды».

Основной показ конкурса проходил в банкет-холле «Времена года». В номинации «Подиум» представили 32 коллекции от молодых дизайнеров Барнаула, Новоалтайска, Бийска. Экспертное жюри за три часа просмотра выбрало 18 победителей в нескольких категориях: «Театр мод», «Коллекция», «Прет-а-порте», «Национальный костюм», «Конкурс одной модели».

Русскость и экзотика

Традиции в современном прочтении показали молодые дизайнеры в категории «Национальный костюм». Победители в номинации «Folk Fashion» Мария Нехвядович и Ксения Блинная использовали в коллекциях варианты алтайской — скифской темы и русской народной традиции. Богатство техник, декорирование под «золото», фантастические головные уборы создавали сказочные образы.

Неординарной получилась коллекция в этностиле Ирины Кондратьевой. В главной роли ― идеи экзотики и южного колорита. В традиционно-народной номинации «Декоративно-прикладное искусство» победителями стали Елена Вольф и Елена Клименюк, представлявшие школу искусств Первомайского района.

Алтайская сказка Автор Марина Нехвядович. Марина Лихошерстова

Прозрачная история

В категории «Коллекция» первое место получил авторский коллектив «Школы портновского мастерства АлтГУ». Платья в пол, чистый цвет, легкая прозрачность, кокошник ― авторам коллекции «Идентификация» удалось создать хрупкий и нежный образ.

Впечатлила коллекция бренда REDAP от трех молодых дизайнеров Данила Бочарова, Марии Сергеевой, Елизаветы Фурсовой. Полупрозрачные комбинезоны, которые сейчас в тренде, минимализм, лаконизм в формах и цвете и огромное мастерство в исполнении, грамотный визуальный ряд на фоне, музыка ― все закончено и стильно.

«Идентификация». Школа портновского мастерства АлтГУ. Марина Лихошерстова

«О Карле»

Реплики на творчество икон моды и дизайна, конкретно ― коллекция Анастасии Самосенко, Ольги Пестеревой и Копаневой Софьи «О Карле» из школы юного модельера «Мой стиль» получила первое место в номинации «Театр мод».

Евгения Рыбоконенко,

член жюри , практикующий стилист:

— Когда дизайнер в творчестве ориентируется на культовые имена в мире моды, возникает сложная ситуация. Дизайнер идет на риск, легко провалиться, легко сделать менее удачные интерпретации и, так скажем, не выстрелить. Но, на мой взгляд, алтайской школе юного модельера «Мой стиль» удалось сделать очень продуманную, прекрасно исполненную коллекцию.

«О Карле». Школа «Мой стиль». Марина Лихошерстова

Не только сценическими образами жив алтайский фэшн, но и коллекциями в категории «Прет-а-порте» ― одежда на каждый день. Участники представили свои коллекции плащей, эко-шуб, вечерних нарядов. Победителем выбрали бренд MINOR с продуманной подачей образов.

Конкурс проходил при поддержке широкой партнерской сети. Ключевыми партнерами мероприятия выступили модельные агентства RUS Models Agency и AN EYE MODELS, а также косметическая компания Mary Kay, FRANMER, Строительное объединение «Геотехнология», ювелирная компания «Злато», компания натуральной косметики «Siberia Organic».

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