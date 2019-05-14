Лолита несказанно обрадовалась назначенной пенсии и включила ее в список «удивлялок»

Российская певица Лолита Милявская 13 мая в Instagram рассказала о размере своей пенсии по старости, которую артистке никак не могли рассчитать с ноября 2018 года. Артистка участвует (после певицы Валерии) в своеобразной эстафете «удивлялок» за прошедший год.

Милявской начислены выплаты по 21 тыс. рублей в месяц. По ее признанию, она еще не пробовала жить на эти деньги — копит отдельно.

Ранее Лолита беспокоилась, что ей будут платить шесть или восемь тысяч из-за невозможности доказать полный трудовой стаж: «Половина моего стажа — это Украина. Оттуда никто его не будет подтверждать».

«Здоровья. Вам Лола. А у меня военная пенсия 9.700, за 27 лет выслуги. И как на это жить? А я с Вами с одного года», «Я с вами, дорогая Лолита, с одного года. Вышла на пенсию в июне, и — как работающий пенсионер — получаю 6800! Мне сказали что все работающие пенсионеры получают фиксированную пенсию! Вы что же — прекратили выступать?», «Хорошая у Вас пенсия, Лолита, всем бы такую!», «Лол! А у нас в сквере построили церковь, рядом шашлычка и магазин магнит! Все для удобства людей! Клево, да?», — откликнулись на пост-«удивлялки» Лолиты.

Артисты-пенсионеры

Алла Пугачева с учетом надбавки за «народную артистку» получает 47 тысяч «пенсионных» рублей.

В 2018 году на волне пенсионной реформы известные российские артисты выступили с признаниями о размерах выплат по старости, которые им причитаются. Так, Михаилу Боярскому платят пенсию 20 тысяч рублей.

Ведущая передачи «Давай поженимся» Роза Сябитова получает 14 тысяч рублей, актер Александр Панкратов-Черный — 13, пародист Владимир Винокур — 10 тысяч, пишет «Ридус».

Эти артисты и телеведущие используют другие источники доходов, а Винокур свою пенсию жертвует на благотворительные цели.