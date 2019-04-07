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Жизнь

Лолита рассказала, какая у нее пенсия

Российская певица Лолита Милявская, которой 55 лет, публично рассказала в эфире программы «Вечерний Ургант» о том, какой у нее размер пенсии. По ее словам, она получает 21 тысячу рублей.

Лолита и Иван Ургант
Лолита и Иван Ургант
Скрин с YouTube

«Поздравьте меня, я недавно получила пенсию — у меня 21 тысяча», — заявила Лолита. При этом певица подчеркнула, что не намерена приостанавливать свою карьеру.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что у 57-летней звезды телепроекта «Давай поженимся» Розы Сябитовой пенсия составляет 14 тысяч рублей, у 79-летней актрисы Ларисы Лужиной — около 60 тысяч рублей. 69-летний Михаил Боярский получает 20 тысяч рублей пенсии, 80-летний поэт-песенник Илья Резник — 44 тысячи. А Алла Пугачева с учетом надбавки за «народную артистку» получает в месяц 47 тысяч рублей.

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