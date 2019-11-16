Строит их он с одной единственной целью — увидеть, как плод его кропотливого труда и невероятного терпения рушится за несколько секунд благодаря эффекту домино.
На последнюю башню француз потратил 4500 планок и 5 часов работы, пишет mail.ru.
Разработчик Бенджамин Крузье из Парижа собирает из деревянных планок удивительные конструкции — башни, замки и лабиринты.
Строит их он с одной единственной целью — увидеть, как плод его кропотливого труда и невероятного терпения рушится за несколько секунд благодаря эффекту домино.
На последнюю башню француз потратил 4500 планок и 5 часов работы, пишет mail.ru.
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