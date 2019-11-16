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Жизнь

Ломать — не строить: на видео показали, как эффект домино обрушает необычные конструкции

Разработчик Бенджамин Крузье из Парижа собирает из деревянных планок удивительные конструкции — башни, замки и лабиринты.

Триумфальная арка в Париже
Триумфальная арка в Париже
СС0

Строит их он с одной единственной целью — увидеть, как плод его кропотливого труда и невероятного терпения рушится за несколько секунд благодаря эффекту домино.

На последнюю башню француз потратил 4500 планок и 5 часов работы, пишет mail.ru.

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