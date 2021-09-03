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Жизнь

Лопатный спорт. Когда лучше выкапывать картофель в 2021 году

«Любишь картошку, люби и копать ее», — часто говорят внукам бабушки. Какое время считается благоприятным для извлечения глазастого овоща из земли и чем обрабатывать картошку, чтобы она не гнила — в разборе altapress.ru.

Картофель
Картофель
ССО
1 Сколько урожаев картофеля существует в календаре садовода?

Урожаев 2: для молодой картошки и той, которая предназначена для хранения.

2 Когда убирать молодой картофель?

Точные даты назвать нельзя. Сроки зависят от сорта картофеля и длительности его вегетативного периода. По скорости развития овощ может быть:

  • сверхранним — 35−40 дней созревания;
  • ранним — 50−60 дней;
  • среднеранним — 65−80 дней;
  • среднеспелым — 80−95 дней;
  • среднепоздним — 95−110 дней;
  • поздним — 110−120 дней.
Картофель
Картофель
ССО

Плоды можно выкапывать, если:

  • прошло 2 недели после цветения;
  • листья растения стремительно желтеют.
3 Когда есть молодую картошку?

Молодой картофель отличается тонкой кожурой, быстро становится мягким и рыхлым. Поэтому съедать его надо как можно быстрее.

4 Когда копать картошку для хранения?

В таких целях клубни следует выкапывать в первые дни сентября. Желательно, чтобы погода при этом была сухой и солнечной. Тогда овощ не придется сушить.

Картофель.
Картофель.
Михаил Хаустов

Чтобы собрать крупные клубни, которые можно есть зимой, картофель лучше оставить расти и после цветения. Не стоит забывать и об обработке растения от колорадского жука — посыпайте листья древесной золой.

Верный признак того, что подземные дары созрели — у картофеля опустилась ботва. Если ботва пожухла — значит, через 3 недели можно отправляться на картофельные раскопки.

5 Советы тем, кто копает картошку на хранение

  • Важно скосить пожелтевшую ботву за неделю до сбора урожая. Оставлять ее на поле не рекомендуется — на клубни может попасть фитофтора. Листья советуют сжигать — тогда и зола для удобрения появится.

Картошка.
Картошка.
Олег Богданов

  • Копать лучше вилами — втыкая их в землю на расстоянии 15−20 сантиметров от куста и осторожно переворачивая землю.

  • Неповрежденный картофель не надо мыть. Разложите его на пару недель в проветриваемом помещении, чтобы кожура стала еще тверже, плотнее и срок хранения продлился.

6 По Лунному календарю

По Лунному календарю, благоприятное время для выкапывания картошки — с 4 по 16 сентября. В октябре собрать урожай можно 1, 14−25 числа.

Картофель.
Картофель.
rshn-alt.ru

Неблагоприятные дни: 3, 15, 24 сентября, 1, 3, 13 сентября.

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