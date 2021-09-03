Лопатный спорт. Когда лучше выкапывать картофель в 2021 году

4 Когда копать картошку для хранения?

В таких целях клубни следует выкапывать в первые дни сентября. Желательно, чтобы погода при этом была сухой и солнечной. Тогда овощ не придется сушить.

Картофель. Михаил Хаустов

Чтобы собрать крупные клубни, которые можно есть зимой, картофель лучше оставить расти и после цветения. Не стоит забывать и об обработке растения от колорадского жука — посыпайте листья древесной золой.

Верный признак того, что подземные дары созрели — у картофеля опустилась ботва. Если ботва пожухла — значит, через 3 недели можно отправляться на картофельные раскопки.