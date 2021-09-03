Лопатный спорт. Когда лучше выкапывать картофель в 2021 году

Урожаев 2: для молодой картошки и той, которая предназначена для хранения.
Точные даты назвать нельзя. Сроки зависят от сорта картофеля и длительности его вегетативного периода. По скорости развития овощ может быть:
- сверхранним — 35−40 дней созревания;
- ранним — 50−60 дней;
- среднеранним — 65−80 дней;
- среднеспелым — 80−95 дней;
- среднепоздним — 95−110 дней;
- поздним — 110−120 дней.
Плоды можно выкапывать, если:
- прошло 2 недели после цветения;
- листья растения стремительно желтеют.
Молодой картофель отличается тонкой кожурой, быстро становится мягким и рыхлым. Поэтому съедать его надо как можно быстрее.
В таких целях клубни следует выкапывать в первые дни сентября. Желательно, чтобы погода при этом была сухой и солнечной. Тогда овощ не придется сушить.
Чтобы собрать крупные клубни, которые можно есть зимой, картофель лучше оставить расти и после цветения. Не стоит забывать и об обработке растения от колорадского жука — посыпайте листья древесной золой.
Верный признак того, что подземные дары созрели — у картофеля опустилась ботва. Если ботва пожухла — значит, через 3 недели можно отправляться на картофельные раскопки.
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Важно скосить пожелтевшую ботву за неделю до сбора урожая. Оставлять ее на поле не рекомендуется — на клубни может попасть фитофтора. Листья советуют сжигать — тогда и зола для удобрения появится.
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Копать лучше вилами — втыкая их в землю на расстоянии 15−20 сантиметров от куста и осторожно переворачивая землю.
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Неповрежденный картофель не надо мыть. Разложите его на пару недель в проветриваемом помещении, чтобы кожура стала еще тверже, плотнее и срок хранения продлился.
По Лунному календарю, благоприятное время для выкапывания картошки — с 4 по 16 сентября. В октябре собрать урожай можно 1, 14−25 числа.
Неблагоприятные дни: 3, 15, 24 сентября, 1, 3, 13 сентября.